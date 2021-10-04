В Одесі чоловік забризкав сльозогінним газом водія маршрутки

Поїздку у переповненому людьми автобусі довелося перервати

В Одесі пасажир забризкав сльозогінним газом водія маршрутки за відмову відкрити двері. Про інцидент в Одесі сьогодні вранці повідомив один з місцевих Telegram-каналів з посиланням на очевидців.

Зазначається, що інцидент стався у мікроавтобусі, що їхав за маршрутом №148.

«Водій не відкривав двері та проїжджав зупинки...», – розповіли очевидці.

Після цього один з пасажирів, у переповненому людьми салоні, спрямував на водія маршрутки балончик зі сльозогінним газом.

Поїздку довелося перервати. Автобус зупинився, і всі пасажири вийшли, оскільки через неприємний запах у салоні перебувати було неможливо.

Також оприлюднено відповідне відео, на якому пасажири голосно просять зупинити маршрутку.

Нагадаємо, у Києві водій побив та викинув пасажирку-іноземку з маршрутки.

До слова, у Полтаві в маршрутки на ходу відпало два колеса. При цьому одне влетіло в зупинку, біля якої стояли люди.

Як повідомлялося, у Києві «тітушки» побили вікна в маршрутках, що працюють за новими правилами.