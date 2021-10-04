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    В Одесі чоловік забризкав сльозогінним газом водія маршрутки

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    В Одесі чоловік забризкав сльозогінним газом водія маршрутки
    фото скріншот відео

    Поїздку у переповненому людьми автобусі довелося перервати

    В Одесі пасажир забризкав сльозогінним газом водія маршрутки за відмову відкрити двері. Про інцидент в Одесі сьогодні вранці повідомив один з місцевих Telegram-каналів з посиланням на очевидців.

    Зазначається, що інцидент стався у мікроавтобусі, що їхав за маршрутом №148.

    «Водій не відкривав двері та проїжджав зупинки...», – розповіли очевидці.

    Після цього один з пасажирів, у переповненому людьми салоні, спрямував на водія маршрутки балончик зі сльозогінним газом.

    Поїздку довелося перервати. Автобус зупинився, і всі пасажири вийшли, оскільки через неприємний запах у салоні перебувати було неможливо.

    Також оприлюднено відповідне відео, на якому пасажири голосно просять зупинити маршрутку.

    Нагадаємо, у Києві водій побив та викинув пасажирку-іноземку з маршрутки.

    До слова, у Полтаві в маршрутки на ходу відпало два колеса. При цьому одне влетіло в зупинку, біля якої стояли люди.

    Як повідомлялося, у Києві «тітушки» побили вікна в маршрутках, що працюють за новими правилами.

    Теги: громадський транспорт Одеса водій чоловік
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    В Одесі чоловік забризкав сльозогінним газом водія маршрутки