Росіяни атакували Павлоград: виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росіяни атакували Павлоград: виникли пожежі
Наслідки атаки на Павлоград
Наразі наслідки атаки уточнюються

У ніч на 12 грудня російські терористи атакували безпілотниками Дніпропетровщину. Під ударом опинилось місто Павлоград. Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві пабліки.

Повідомляється, що у Павлограді пролунала серія вибухів. Перед цим у регіоні оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Згодом з'явились перші повідомлення про влучання та наслідки влучань.

Стало відомо, що пожежі після атаки зафіксовані на кількох локаціях. Сталось займання та території приватного житлового сектору. Про постраждалих поки не повідомлялось. Наслідки уточнюються.

Днями на Дніпропетровщині внаслідок нічних атак росіян загинула одна людина, ще п'ятеро поранені, серед них дві дитини. 

У Дніпрі внаслідок влучання зайнялася адмінбудівля. Пошкоджені три багатоквартирні будинки та автомобілі. Зокрема, у Криворізькому районі під час російської атаки загинув 51-річний чоловік. Пошкоджені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та газогін.

Теги: пожежа обстріл Дніпропетровщина

