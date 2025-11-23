Військові вивезли трьох останніх жителів села з-під Часового Яру

Люди ховалися у льоху, їли те, що давали військові

Броньованою технікою під прикриттям дощу – так із фронтового села Стінки поблизу Часового Яру евакуювали трьох останніх жителів військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Речник бригади Костянтин Мельников розповів, населений пункт повністю зруйнований, цивільні більш як рік прожили у підвалі. Село під постійними ударами російських авіабомб, дороги до нього – під контролем FPV-дронів.

Як розповіла військовим жителька села Галина, вони ховалися у льоху, їли те, що давали військові.

«Ми ж думали, що вже все закінчиться швидко і не хотіли з дому виїжджати нікуди. А як припекло, тоді вже стали просити солдатів: заберіть нас, будь ласка, бо ми вже не можемо залишатися. У льоху сидимо день і ніч. Нам привозили й сніданок, і хліб привозили. Солдати не ображали нас», – розповіла Галина.

Евакуація людей зі Стінок, кажуть бійці 24-ї бригади, стала можливою завдяки погоді. Діяли дуже швидко.

«Там стояти небезпечно понад хвилину. Війна є війна», – сказав військовослужбовець 24 ОМБр Сергій.

Жінка розповіла: вони мешкали у підвалі разом з чоловіком і односельцем Сергієм, у якого 10 днів тому через обстріл згорів будинок, самого Сергія поранило. В обох чоловіків – цукровий діабет, ліків було обмаль. Доїхали – цілі й неушкоджені.

«Дорога дуже погана. Броньовиком їхали, теліпало, кидало. Упала, повимазувалась. Ми вже не думали, що виїдемо. Поки доїхали, все Богу молилася: хоч би доїхати, хоч би доїхати. Вдома не вбили, хоч би не дорогою», – каже Галина.

За словами речника 24 ОМБр імені короля Данила Костянтина Мельникова, люди самі звернулися до оборонців Часового Яру. Це, додав він, були троє останніх цивільних, які досі жили в населеному пункті Стінки.

«Це старші люди, пенсіонери, їм усім понад 70 років. І, за їхніми словами, вони не хотіли залишати свої домівки, хоча це дивно, тому що домівок там не було. Люди впродовж останнього року жили у підвалах. Харчувалися продуктами, які їм завозили виключно військові. У день евакуації був дощ. Це дозволило нашим військовослужбовцям заїхати броньованою технікою. І вивезти їх до пункту евакуації вже з більш безпечної території», – розповів речник 24 ОМБр.

«Там постійно прилітають КАБи. Там постійні обстріли з артилерії, постійно — усі логістичні шляхи контролюють FPV-дрони. Дрони, так звані дрони «FPV-ждуни» на оптоволокні, які злітають, щойно бачать будь-яке пересування і знищують, намагаються знищувати все, що рухається», – додав він.

«Троє останніх». Військові 24 бригади вивезли трьох останніх жителів села з-під Часового Яру

«Як показує практика, дуже багато людей на прифронтових територіях тягнуть до останнього і не хочуть виїжджати. Це призводить до інколи дуже трагічних випадків, бо щоб врятувати одну, дві, три людини, своїм життям ризикують інші люди. Це не тільки військові, і волонтери, і представники гуманітарних місій, які заїжджають вже в саме пекло, щоб вивезти, врятувати того самого пенсіонера», – говорить Костянтин Мельников.

Нагадаємо, волонтери евакуйовували родину з Куп'янська 28 разів, нині вона у Харкові.

Також влада Харківщини розширює зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми з Куп’янського району.