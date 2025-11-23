Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військові вивезли трьох останніх жителів села з-під Часового Яру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Військові вивезли трьох останніх жителів села з-під Часового Яру
Жителька Стінок Галина, яку евакуювали військові
фото: скріншот із відео

Люди ховалися у льоху, їли те, що давали військові

Броньованою технікою під прикриттям дощу – так із фронтового села Стінки поблизу Часового Яру евакуювали трьох останніх жителів військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Речник бригади Костянтин Мельников розповів, населений пункт повністю зруйнований, цивільні більш як рік прожили у підвалі. Село під постійними ударами російських авіабомб, дороги до нього – під контролем FPV-дронів.

Як розповіла військовим жителька села Галина, вони ховалися у льоху, їли те, що давали військові.

«Ми ж думали, що вже все закінчиться швидко і не хотіли з дому виїжджати нікуди. А як припекло, тоді вже стали просити солдатів: заберіть нас, будь ласка, бо ми вже не можемо залишатися. У льоху сидимо день і ніч. Нам привозили й сніданок, і хліб привозили. Солдати не ображали нас», – розповіла Галина.

Евакуація людей зі Стінок, кажуть бійці 24-ї бригади, стала можливою завдяки погоді. Діяли дуже швидко.

«Там стояти небезпечно понад хвилину. Війна є війна», – сказав військовослужбовець 24 ОМБр Сергій.

Жінка розповіла: вони мешкали у підвалі разом з чоловіком і односельцем Сергієм, у якого 10 днів тому через обстріл згорів будинок, самого Сергія поранило. В обох чоловіків – цукровий діабет, ліків було обмаль. Доїхали – цілі й неушкоджені.

«Дорога дуже погана. Броньовиком їхали, теліпало, кидало. Упала, повимазувалась. Ми вже не думали, що виїдемо. Поки доїхали, все Богу молилася: хоч би доїхати, хоч би доїхати. Вдома не вбили, хоч би не дорогою», – каже Галина.

За словами речника 24 ОМБр імені короля Данила Костянтина Мельникова, люди самі звернулися до оборонців Часового Яру. Це, додав він, були троє останніх цивільних, які досі жили в населеному пункті Стінки.

«Це старші люди, пенсіонери, їм усім понад 70 років. І, за їхніми словами, вони не хотіли залишати свої домівки, хоча це дивно, тому що домівок там не було. Люди впродовж останнього року жили у підвалах. Харчувалися продуктами, які їм завозили виключно військові. У день евакуації був дощ. Це дозволило нашим військовослужбовцям заїхати броньованою технікою. І вивезти їх до пункту евакуації вже з більш безпечної території», – розповів речник 24 ОМБр.

«Там постійно прилітають КАБи. Там постійні обстріли з артилерії, постійно — усі логістичні шляхи контролюють FPV-дрони. Дрони, так звані дрони «FPV-ждуни» на оптоволокні, які злітають, щойно бачать будь-яке пересування і знищують, намагаються знищувати все, що рухається», – додав він.

«Троє останніх». Військові 24 бригади вивезли трьох останніх жителів села з-під Часового Яру

«Як показує практика, дуже багато людей на прифронтових територіях тягнуть до останнього і не хочуть виїжджати. Це призводить до інколи дуже трагічних випадків, бо щоб врятувати одну, дві, три людини, своїм життям ризикують інші люди. Це не тільки військові, і волонтери, і представники гуманітарних місій, які заїжджають вже в саме пекло, щоб вивезти, врятувати того самого пенсіонера», – говорить Костянтин Мельников.

Нагадаємо, волонтери евакуйовували родину з Куп'янська 28 разів, нині вона у Харкові.

Також влада Харківщини розширює зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми з Куп’янського району. 

Читайте також:

Теги: пенсіонери дороги війна обстріл військові Часів Яр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому пенсії, призначені у 2021-2024 роках, не індексуються
Чому пенсії, призначені у 2021-2024 роках, не індексуються
30 жовтня, 08:16
Наразі відповідні правоохоронні органи проводять перевірку обставин
Удар по Дніпропетровщині: є втрати серед військових, триває перевірка обставин
2 листопада, 16:29
Японія розгорнула війська для боротьби з хвилею смертельних нападів ведмедів
Японія розгорнула війська для боротьби з хвилею смертельних нападів ведмедів
6 листопада, 03:32
Наслідки атаки на Київ у ніч на 14 листопада
Атака на Київ, початок операції США проти наркокартелів: головне за ніч
14 листопада, 05:47
У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
15 листопада, 07:32
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками
17 листопада, 22:50
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає
Удар РФ знеструмив шахти на Дніпропетровщині: під землею опинилися 2595 гірників
6 листопада, 15:20
Роботи заплановані на Рокитнянському гранітному кар'єрі
На Київщині сьогодні можливі звуки вибухів: влада назвала причину
12 листопада, 10:04
Унаслідок нічного обстрілу Києва пошкоджено близько 30 житлових будинків
Нічна атака на Київ: поліція показала фото наслідків
14 листопада, 09:15

Події в Україні

РФ масовано вдарила по Харкову безпілотниками: серед постраждалих є діти
РФ масовано вдарила по Харкову безпілотниками: серед постраждалих є діти
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
Павлоград повністю знеструмлений через аварію
Павлоград повністю знеструмлений через аварію
Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу
Зеленський розповів про хід переговорів у Женеві
Зеленський розповів про хід переговорів у Женеві
Росія воює не за територію: Зеленський на тлі перемовин зі США виступив із заявою
Росія воює не за територію: Зеленський на тлі перемовин зі США виступив із заявою

Новини

Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua