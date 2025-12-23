Головна Країна Події в Україні
ЗСУ повідомили, скільки окупантів увійшло в Грабовське на Сумщині

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
ЗСУ повідомили, скільки окупантів увійшло в Грабовське на Сумщині
Віктор Трегубов заявив, що до Грабовського зайшло близько 100 окупантів
фото: Укрінформ

Віктор Трегубов назвав число людей, яких росіяни вивезли з села на Сумщині до Росії

Росіяни прорвалися у село Грабовське, що на Сумщині. Начальник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил в етері «Суспільне. Студія» повідомив, яка кількість росіян увійшла до села. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Суми».

23 грудня Віктор Трегубов заявив, що до Грабовського зайшло близько 100 окупантів. Прорвавшись до села, вони намагалися просунутися у бік Рясного. «Наразі російські підрозділи закріплюються у південній частині Грабовського. Українські сили намагаються вибити їх із займаних позицій», – сказав Віктор Трегубов.

За його словами, нині там тривають бої. Раніше повідомлялося, що росіяни вивезли з Грабовського близько 50 людей. Віктор Трегубов назвав точну кількість цих мешканців. Він заявив, що російська армія вивезла 52 людини з українського села до Росії.

Віктор Трегубов також зауважив, що території, які розташовані поруч із кордоном Росії та України можна захистити лише одним способом. Йдеться про створення зони контролю вже на території РФ, углиб на кілька кілометрів. Трегубов зауважив, що з цих населених пунктів до територій Росії можна дійти пішки.

Нагадаємо, що начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, як саме окупантам вдалося примусово вивезли близько 50 цивільних громадян України з села Грабовське, що у Сумській області.

Раніше «Главком» писав про те, що російські загарбники прорвалися в селище Грабовське Сумської області. Українські оборонці докладають зусиль, щоб вибити окупантів на російську територію. Військові уточнили, що, попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні.

