Двоє захисників повернулися з російської неволі напередодні Дня народження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Найстаршому звільненому військовому – 59 років, наймолодшому – 26 років
фото: Telegram/Володимир Зеленський (ілюстративне)

Майже всі звільнені перебували у неволі з 2022 року

Відбувся 69-й обмін, у межах якого в Україну повернулися 185 захисників і 20 цивільних. Двоє воїнів, яких вдалося обміняти, завтра відсвяткують свій День народження на рідній землі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Зазначається, що майже всі звільнені перебували у неволі з 2022 року. З полону вдалося повернути представників Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Багато з них – це захисники Маріуполя. Найстаршому звільненому військовому – 59 років, наймолодшому – 26 років.

Також вдалося повернути цивільних громадян, які були незаконно затримані у перші місяці повномасштабного вторгнення. За словами Лубінця, багато кого окупанти забрали просто з дому. Наймолодшому звільненому цивільному українцю 25 років, а найстаршому – 60 років.

Нагадаємо, Україна повернула з полону 205 військових та цивільних. Востаннє обмін проходив аж у серпні. Тоді, згідно з домовленостями у Стамбулі, додому повернулися військові та восьмеро цивільних українців.

До слова, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що у 2022-2023 роках серед звільнених з російського полону таких українців, що вважалися безвісти зниклими, було близько 30%. Наразі ж серед звільнених з полону таких осіб менше одного відсотка.

Раніше представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими попередили, що російські спецслужби активно полюють на родини полонених та зниклих безвісти українських військових. За словами психологині ЗСУ Олени Сек, російські агенти, що видають себе за співчутливих осіб, використовують родичів для збору розвідувальної інформації та проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО).

Теги: обмін полоненими Лубінець

