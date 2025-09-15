Лубінець запропонував усунути покарання за добровільне повернення із СЗЧ

Якщо Рада ухвалить законопроєкт №13260, воїни більше не зможуть уникати кримінальної відповідальності за СЗЧ

Омбудсмен наголосив, що військових не можна карати за добровільне повернення на службу

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що не підтримує законопроєкт, який фактично повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення частини під час воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис омбудсмена.

За словами Лубінця, він скерував свої позиції щодо відповідних законопроєктів до комітету Верховної Ради. Мова про два законопроєкти, зареєстровані у парламенті:

від 05.05.2025 №13260 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень, пов’язаних із самовільним залишенням в умовах воєнного стану військової частини або місця служби»;

від 04.07.2025 №13452 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України щодо відповідальності за військові адміністративні та військові кримінальні правопорушення».

Омбудсмен каже, що у цілому не підтримав законопроєкт №13260. Адже якщо його ухвалять, військовослужбовці будуть позбавлені можливості звільнення від кримінальної відповідальності за добровільне повернення до місця служби. «Тобто єдиним результатом для людини, яка вирішить повернутися, буде не заохочення до виправлення, а обов’язкове кримінальне покарання за статтею 408 або 409 Кримінального кодексу України», – каже він.

Також уповноважений наголосив, що правові норми, передбачені законопроєктом №13452, містять триваліший, порівнюючи із загальним, термін для накладання штрафу за вчинення під час дії воєнного стану правопорушень. Крім того, він розкритикував заборону на більш мʼяке покарання або звільнення від нього.

Омбудсмен також зазначив, що лише за 2025 рік до нього надійшло майже 10 тис.звернень від військовослужбовців та їхніх рідних. Тож Лубінець запевнив, що слідкує, щоб під час змін у законодавстві права військовослужбовців залишалися захищеними.

Нагадаємо, Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13260. Фактично повертається кримінальна відповідальність за самовільне залишення частини.

До слова, 30 серпня закінчився термін повернення на службу за спрощеною процедурою через застосунок «Армія+» для військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня цього року.