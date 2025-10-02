Україна повернула з полону 205 людей

Від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула більш ніж 7 тис. громадян

З російської неволі повернулося 185 українських захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, 183 звільнених – рядові й сержанти, а двоє – офіцери. Із захисниками також повернулося 20 цивільних. Їм буде надана необхідна допомога.

Українські захисники після повернення з полону фото: Telegram/Володимир Зеленський

Як зазначив Зеленський, воїни були в Маріуполі й на «Азовсталі», ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року.

«Дякуємо всім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо», – зазначив він.

Разом із захисниками з полону повернулися й цивільні фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, у День Незалежності України відбувся 68-й обмін військовополоненими. Згідно з домовленостями у Стамбулі, додому повернулися військові та восьмеро цивільних українців.

До слова, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що у 2022-2023 роках серед звільнених з російського полону таких українців, що вважалися безвісти зниклими, було близько 30%. Наразі ж серед звільнених з полону таких осіб менше одного відсотка.

Раніше представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими попередили, що російські спецслужби активно полюють на родини полонених та зниклих безвісти українських військових. За словами психологині ЗСУ Олени Сек, російські агенти, що видають себе за співчутливих осіб, використовують родичів для збору розвідувальної інформації та проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО).