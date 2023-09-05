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Ексдиректор ЦРУ про ситуацію на фронті: Не бачив нічого подібного з часів Другої світової

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ексдиректор ЦРУ про ситуацію на фронті: Не бачив нічого подібного з часів Другої світової
фото з відкритих джерел

Петреус зазначив, що ситуація на фронті наразі є досить унікальною

Збройні сили України накопичують прогрес на полі бою, який має призвести до ланцюгової реакції і поразки Росії. Про це сказав член Ради Безпеки Київського безпекового форуму, командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, директор ЦРУ у 2011-12 роках генерал Девід Петреус під час спеціальної події КБФ, інформаційним спонсором якої є «Главком».

Генерал наголосив, що країни-члени НАТО продовжують підтримувати Україну у протистоянні російській військовій агресії.

«Хоча іноді хотілося б, щоб рішення приймалися швидше, зокрема щодо літаків F-16, або далекобійних ракет. Проте обсяги підтримки абсолютно неймовірні», – сказав він.

Петреус зазначив, що ситуація на фронті наразі є досить унікальною. – «Я не бачив нічого подібного з часів Другої світової війни. Росіяни не особливо вражають знаннями чи діями на полі бою, але вони створили надзвичайно видатну системи оборони, і її досить важко подолати».

Водночас зазначається, що ЗСУ демонструють вражаючі здібності адаптації до ведення військових дій в умовах величезних мінних полів, траншей, протитанкових ровів та постійних обстрілів ворога: «Українська реакція на це все дуже вражаюча».

Командувач додав, що українські війська утримують росіян на надзвичайно великій лінії фронту, а також створюють умови для продовження успіху, завдаючи ударів по російських складах, авіабазам, морським базам в Криму та логістичним лініям. А використовуючи західні артилерійські системи, ЗСУ можуть завдати ударів по російським позиціям на більшій відстані. 

Окремо генерал відначив успіхи ЗСУ в Роботиному, а також наголосив на важливості Запорізького та Донецького напрямків. Згадав і про ППО.

«В Україні надзвичайно вражаюча протиповітряна оборона, тому важко росіянам досягнути успіхів в повітрі, вони не можуть застосовувати ефективно свої повітряні сили», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, Київський Безпековий Форум проводить спеціальну подію «Про головне: фронт і відновлення» за участю командувача Центрального командування США у 2008-10 роках, директора ЦРУ США у 2011-12 роках генерала Девіда Петреуса

Теги: ЗСУ війна окупація

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