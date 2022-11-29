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Екскуратор російського військово-промислового комплексу вбиває українців в екіпіровці НАТО

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Екскуратор російського військово-промислового комплексу вбиває українців в екіпіровці НАТО
 Цікаво, чому ж Рогозін не вбрався у екіпірування російського виробництва? 
фото з відкритих джерел

Рогозін зібрав спорядження на $16,5 тис. 

Екскуратор російського військово-промислового комплексу Дмитро Рогозін «воює проти НАТО» в екіпіруванні, виготовленому в країнах-членах Північноатлантичного Альянсу, пише Telegram-канал «Можемо пояснити», який за фотографіями проаналізував одяг та боєкомплект рашиста.

На фото видно, що одягнений колишній глава «Роскомоса» в австрійську куртку Carinthia. До мобілізації вона коштувала до 80 тис. російських рублів (приблизно $1300). Носить він турецький бронежилет фірми Bikatex за 6 тис. рублів (приблизно $100 доларів). Цікаво тільки, чому Рогозін не вибрав комплект «Ратник», який хвалив і вимагав поставити на озброєння в країні-терористці.

Екскуратор російського військово-промислового комплексу вбиває українців в екіпіровці НАТО фото 1

У жилеті рашиста помітні ріжки для німецького пістолета-кулемета MP-5 та магазини до американського автомата FN SCAR-H. Ціни стволів – від 350 тис. російських рублів ($5770).

Екскуратор російського військово-промислового комплексу вбиває українців в екіпіровці НАТО фото 2

Рогозін також позує з американською штурмовою гвинтівкою AR-15 та пістолетом, схожим на австрійський Glock-18. Навіть черевики – словацькі (Zephire, від $412). З російського у Рогозіна лише шолом від «Армокому» (ціна від $2 тис.). Загалом одяг та боєкомплект Рогозіна, за підрахунками, коштує приблизно мільйон рублів ($16,5 тис.).

Екскуратор російського військово-промислового комплексу вбиває українців в екіпіровці НАТО фото 3

Нагадаємо, в країні-терористці Росії мобілізовані скаржилися, що свіже гарматне м'ясо нема в чому відправляти на війну. Одягалися вони власним коштом.  

Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін звільнив Рогозіна з посади голови «Роскосмосу». До цього він майже сім років був головою колегії Військово-промислової комісії Російської Федерації. У листопаді 2022 року стало відомо, що Рогозін подався на війну в Україну, щоб допомагати терористам «Л/ДНР». 

Теги: тероризм путін озброєння диктатор Telegram

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