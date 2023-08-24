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Авіаексперт оцінив готовність українських аеродромі до прийому американських винищувачів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Авіаексперт оцінив готовність українських аеродромі до прийому американських винищувачів
Винищувачі F-16 можуть докорінно змінити розклад сил на фронті
фото з відкритих джерел

«У F-16 дуже тендітне шасі і їхні повітрозбірники занадто близько над землею»

Винищувачі F-16 зможуть одразу працювати з українських аеродромів, проте за однієї умови – злітні смуги мають бути чистими та без сторонніх об'єктів. Про це «Главкому» розповів авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко.

Як зауважив експерт, Україна використовує плиткові аеродроми радянського типу, які все ж доведеться переобладнати під стандарт НАТО.

«Натовські літаки працюють з гладких аеродромів, а в нас аеродроми радянські плиткові, і між плитами є стики. У F-16 дуже тендітне шасі і їхні повітрозбірники занадто близько над землею. Тож якщо вони будуть завантажені повністю, є така проблема, що можуть затягнути якийсь камінчик з ґрунту. А двигун у них лише один. Ігнат каже, що ці стики можна якось замазати – йому видніше. Думаю, наші аеродроми переобладнають під це, але навіть у разі виконання функцій протиповітряної оборони під ці літаки підвішують лише ракети і один запасний паливний бак. Притому, що F-16 тягне 6 т, це буде важити десь 2,5-3 тонни. З такою вагою він зможе одразу працювати з наших аеродромів. Якщо їх, звісно, почистити перед використанням – є спеціальні машини, які їдуть перед літаком і все здувають зі смуги», – пояснив авіаційний експерт.

Романенко каже, Україні потрібно встановити стандартну натівську систему навігації.

«Наші літаки зараз літають по РСБН (радіосистема ближньої навігації), а натівська система TACAN – це такі маячки, які ведуть пілота і виводять на аеродром, який йому потрібний. А вже на аеродромі вмикається система забезпечення посадки. Ця система зараз розгортається в Україні. Ну і треба ще не забути про офіцерів бойового управління літака, які керують кожним польотом. У цивільній авіації вони називаються диспетчерами», – розповів авіаексперт.

Як зауважив авіафахівець, Україні також необхідні декілька повітряних радарів від країн-членів НАТО для того, щоб інформаційно забезпечувати літаки на потрібному рівні.

«Ще дуже хотілося б отримати від НАТО хоча б один-два повітряних радари, щоби ми могли інформаційно забезпечувати наші літаки на потрібному рівні. НАТО на F-16 без таких радарів не літає. Але, наскільки я знаю, поки говорять, що це питання не на часі», – пояснив співробітник Національного авіаційного університету.

Зазначимо, винищувачів F-16 можуть докорінно змінити розклад сил на фронті та серйозно послабити можливості росіян обстрілювати ракетами мирні українські міста.

Нагадаємо, що вісім українських пілотів вже прибули на данську військову авіабазу у Скрідструпі, де розпочали тренування на F-16.

Як відомо, Данія та Нідерланди передадуть Україні винищувачі F-16, але з умовою, що ці літаки ЗСУ зможуть використовувати лише на своїй території.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про «проривну домовленість» щодо винищувачів F-16.

До слова, до підготовки українських Військово-повітряних сил до польотів на винищувачах F-16 долучиться також і Греція.

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував, що коаліція винищувачів буде розширюватися, тож Україна отримає більше винищувачів, аніж те, що вже пообіцяли союзники.

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Теги: НАТО винищувач аеродром F-16

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