Авіаексперт оцінив готовність українських аеродромі до прийому американських винищувачів

«У F-16 дуже тендітне шасі і їхні повітрозбірники занадто близько над землею»

Винищувачі F-16 зможуть одразу працювати з українських аеродромів, проте за однієї умови – злітні смуги мають бути чистими та без сторонніх об'єктів. Про це «Главкому» розповів авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко.

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Як зауважив експерт, Україна використовує плиткові аеродроми радянського типу, які все ж доведеться переобладнати під стандарт НАТО.

«Натовські літаки працюють з гладких аеродромів, а в нас аеродроми радянські плиткові, і між плитами є стики. У F-16 дуже тендітне шасі і їхні повітрозбірники занадто близько над землею. Тож якщо вони будуть завантажені повністю, є така проблема, що можуть затягнути якийсь камінчик з ґрунту. А двигун у них лише один. Ігнат каже, що ці стики можна якось замазати – йому видніше. Думаю, наші аеродроми переобладнають під це, але навіть у разі виконання функцій протиповітряної оборони під ці літаки підвішують лише ракети і один запасний паливний бак. Притому, що F-16 тягне 6 т, це буде важити десь 2,5-3 тонни. З такою вагою він зможе одразу працювати з наших аеродромів. Якщо їх, звісно, почистити перед використанням – є спеціальні машини, які їдуть перед літаком і все здувають зі смуги», – пояснив авіаційний експерт.

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Романенко каже, Україні потрібно встановити стандартну натівську систему навігації.

«Наші літаки зараз літають по РСБН (радіосистема ближньої навігації), а натівська система TACAN – це такі маячки, які ведуть пілота і виводять на аеродром, який йому потрібний. А вже на аеродромі вмикається система забезпечення посадки. Ця система зараз розгортається в Україні. Ну і треба ще не забути про офіцерів бойового управління літака, які керують кожним польотом. У цивільній авіації вони називаються диспетчерами», – розповів авіаексперт.

Як зауважив авіафахівець, Україні також необхідні декілька повітряних радарів від країн-членів НАТО для того, щоб інформаційно забезпечувати літаки на потрібному рівні.

«Ще дуже хотілося б отримати від НАТО хоча б один-два повітряних радари, щоби ми могли інформаційно забезпечувати наші літаки на потрібному рівні. НАТО на F-16 без таких радарів не літає. Але, наскільки я знаю, поки говорять, що це питання не на часі», – пояснив співробітник Національного авіаційного університету.

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Зазначимо, винищувачів F-16 можуть докорінно змінити розклад сил на фронті та серйозно послабити можливості росіян обстрілювати ракетами мирні українські міста.

Нагадаємо, що вісім українських пілотів вже прибули на данську військову авіабазу у Скрідструпі, де розпочали тренування на F-16.

Як відомо, Данія та Нідерланди передадуть Україні винищувачі F-16, але з умовою, що ці літаки ЗСУ зможуть використовувати лише на своїй території.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про «проривну домовленість» щодо винищувачів F-16.

До слова, до підготовки українських Військово-повітряних сил до польотів на винищувачах F-16 долучиться також і Греція.

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Міністр оборони Олексій Резніков анонсував, що коаліція винищувачів буде розширюватися, тож Україна отримає більше винищувачів, аніж те, що вже пообіцяли союзники.