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У Данії перші українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Данії перші українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16
Група українських пілотів розпочала навчання на винищувачах F-16
фото з відкритих джерел

Вісім українських пілотів вже прибули на данську військову авіабазу у Скрідструпі

У Данії група із восьми пілотів розпочала навчання на винищувачах F-16. Це відбулося у межах передачі Україні цих літаків, пише Reuters.

Вісім українських пілотів вже прибули на данську військову авіабазу у Скрідструпі. Вони розпочали тренування на F-16.

З ними також ще 65 військовослужбовців, які пройдуть навчання з технічного обслуговування літаків.

Зазначимо, до підготовки українських Військово-Повітряних сил до польотів на винищувачах F-16 долучиться також і Греція.

Нагадаємо, Україна має право використовувати винищувачі F-16, які передадуть Данія та Нідерланди, лише на своїй території.

До слова, коаліція винищувачів буде розширюватися, тож Україна отримає більше винищувачів, аніж те, що вже пообіцяли союзники.

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Теги: військові навчання винищувач F-16 пілот

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