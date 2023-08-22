У Данії перші українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16

Вісім українських пілотів вже прибули на данську військову авіабазу у Скрідструпі

У Данії група із восьми пілотів розпочала навчання на винищувачах F-16. Це відбулося у межах передачі Україні цих літаків, пише Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вісім українських пілотів вже прибули на данську військову авіабазу у Скрідструпі. Вони розпочали тренування на F-16.

З ними також ще 65 військовослужбовців, які пройдуть навчання з технічного обслуговування літаків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, до підготовки українських Військово-Повітряних сил до польотів на винищувачах F-16 долучиться також і Греція.

Нагадаємо, Україна має право використовувати винищувачі F-16, які передадуть Данія та Нідерланди, лише на своїй території.

До слова, коаліція винищувачів буде розширюватися, тож Україна отримає більше винищувачів, аніж те, що вже пообіцяли союзники.