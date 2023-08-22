У Данії перші українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16
Вісім українських пілотів вже прибули на данську військову авіабазу у Скрідструпі
У Данії група із восьми пілотів розпочала навчання на винищувачах F-16. Це відбулося у межах передачі Україні цих літаків, пише Reuters.
Вісім українських пілотів вже прибули на данську військову авіабазу у Скрідструпі. Вони розпочали тренування на F-16.
З ними також ще 65 військовослужбовців, які пройдуть навчання з технічного обслуговування літаків.
Зазначимо, до підготовки українських Військово-Повітряних сил до польотів на винищувачах F-16 долучиться також і Греція.
Нагадаємо, Україна має право використовувати винищувачі F-16, які передадуть Данія та Нідерланди, лише на своїй території.
До слова, коаліція винищувачів буде розширюватися, тож Україна отримає більше винищувачів, аніж те, що вже пообіцяли союзники.
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