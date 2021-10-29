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    У тролейбусі в Києві «заєць» потрапив у пастку (фото)

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    Руку хлопця затисло дверима - У тролейбусі в Києві «заєць» потрапив у пастку (фото)
    Руку хлопця затисло дверима
    Фото: Київ оперативний

    Хлопець, який не оплатив проїзд, не зміг втекти від контролерів

    У п’ятницю, 29 жовтня, у тролейбусі в Києві стався курйозний випадок. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Молодий чоловік перебував у тролейбусі без захисної маски та не оплатив проїзд. Коли він побачив контролерів, то почав тікати, намагаючись вискочити з тролейбуса на зупинці. Проте не встиг і його руку затисло дверима, коли вони зачинялися.

    Це сталося у тролейбусі маршруту №42 (вул. Дегтярівська – станція метро «Либідська»).

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    У тролейбусі в Києві «заєць» потрапив у пастку (фото)
    У тролейбусі в Києві «заєць» потрапив у пастку (фото)

    Нагадаємо, з 14 липня в Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.

    У Києві діє понад 2 тисячі місць для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду у громадському транспорті.

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    Теги: Київ громадський транспорт квиток
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    У тролейбусі в Києві «заєць» потрапив у пастку (фото)