У тролейбусі в Києві «заєць» потрапив у пастку (фото)

Хлопець, який не оплатив проїзд, не зміг втекти від контролерів

У п’ятницю, 29 жовтня, у тролейбусі в Києві стався курйозний випадок. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Молодий чоловік перебував у тролейбусі без захисної маски та не оплатив проїзд. Коли він побачив контролерів, то почав тікати, намагаючись вискочити з тролейбуса на зупинці. Проте не встиг і його руку затисло дверима, коли вони зачинялися.

Це сталося у тролейбусі маршруту №42 (вул. Дегтярівська – станція метро «Либідська»).

Нагадаємо, з 14 липня в Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.

У Києві діє понад 2 тисячі місць для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду у громадському транспорті.