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Росіяни перекидають додаткові сили під Авдіївку – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни перекидають додаткові сили під Авдіївку – ISW
Російські війська продовжують перекидати особовий склад на Авдіївський напрямок
фото з відкритих джерел

На Авдіївському напрямку росіяни зазнають значних втрат

Росія перекидає під Авдіївку нові сили, попри значні втрати та труднощі зі штурмом. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кілька російських військових блогерів стверджували, що 22 жовтня суттєвих змін на фронті на Авдіївському напрямку не відбулося. Ймовірно, російські війська зупиняться після невдалого наступу, під час якого зазнали великих втрат.

Українські джерела повідомили, що російські війська продовжують перекидати новий особовий склад на Авдіївський напрямок для підтримки наступальних операцій, незважаючи на значні втрати.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські військові перекидають особовий склад з території Росії безпосередньо на Авдіївський напрямок для компенсації втрат особового складу.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російське військове командування нещодавно перекинуло кілька російських полків із мобілізованих під Авдіївку, що свідчить про те, що Росія, ймовірно, не планує припиняти операції на цьому напрямку.

Нагадаємо, попри пекельні бої, Збройні сили України завдають російським загарбникам значних втрат в Авдіївці.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що навколо Авдіївки відбувається чергове загострення, але війська РФ не можуть реалізувати свої плани. Ворог зазнає великих втрат у живій силі та в техніці, не виконуючи поставлених завдань і фактично повертаючись до тактики м'ясних штурмів.

Раніше повідомлялося, що росіяни, зазнаючи невдач під час наступу на Авдіївку, розбиваються на невеликі групи і намагаються секторально рухатися, щоб щільніше оточити місто.

Читайте також: Битва за Авдіївку: важкі втрати росіян
Теги: росіяни полковник втрати військові росія

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