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Партизани виявили новий завод із виробництва ракет у Росії (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Партизани виявили новий завод із виробництва ракет у Росії (фото)
Челябінський ковальсько-пресовий завод
фото з відкритих джерел

Челябінський ковальсько-пресовий завод взявся за виготовлення ракет

Один із заводів у російському Челябінську почав виробляти ракет. Про це повідомив партизанський рух «Атеш» у Telegram.

«Наші агенти з Челябінська повідомляють, що на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу», - заявили партизани.

За даними руху «Атеш», завод дуже стрімко розширюється. Там будуть нові цехи, триває набір працівників. За останньою інформацією, кількість персоналу збільшилася з 10 до 17 тисяч осіб.

Також «Атеш» оприлюднив координати підприємства: 55.118556370558025, 61.5045004989165. 

Партизани оприлюднили координати підприємства в Челябінську, на якому виробляються ракети
Партизани оприлюднили координати підприємства в Челябінську, на якому виробляються ракети
фото: «Атеш»

Нагадаємо, що в Російській Федерації прискореними темпами будуються нові цехи на військових заводах. Йдеться про підприємства, які виробляють та ремонтують тактичні й стратегічні літаки, бойові вертольоти, а також збирають БПЛА та керовані боєприпаси.

Теги: завод росія російська ракета

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