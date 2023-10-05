Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

На Заході з'явились симптоми антиукраїнської політики. Що сталося?

glavcom.ua
Президентка Словаччини Чапутова з Володимиром Зеленським
фото з відкритих джерел

Складні часи. Маємо покласти край безвідповідальності

Президентка Словаччини Чапутова висловилася проти постачання зброї Україні. Ще у липні вони з Володимиром Зеленським захоплювалися рівнем стосунків. У чому справа? Словаки, на думку Чапутової підтримали на виборах антиукраїнця Фіцо і отже народ проти підтримки України.

Цей симптом антиукраїнської політики все частіше проявляється у багатьох країнах. Причини дві.

Росіяни оговталися від помилок початку вторгнення і почали працювати ефективніше. Це відчувається і на фронті, і у міжнародній політиці. Слід очікувати викидів і провокацій проти Зеленського, Єрмака, Порошенка та кого завгодно!!! Мета – скомпрометувати весь політичний клас: і владу, і опозицію та посіяти хаос. Росіяни сподіваються на антиукраїнських та антидемократичних політиків у Польщі, США, Німеччині та інших країнах.

Друга причина – втрата відчуття реальності нашою владою. Період співчуття після Бучі минає. Захоплення Зеленським уже не таке.

Зараз ми повинні демонструвати супер ефективність у просуванні України серед союзників і супер демократичні підходи у політиці. Нас підтримують саме демократичні сили, а хочуть знищити авторитарні. Має бути також жорсткість із реальними ворожими інституціями всередині країни.

А що відбувається? Міністерство культури викидає мільйони на неефективні державні медіа, секретар РНБО стверджує, що країну може представляти лише президент, премʼєр, спікер і МЗС і називає інших політичними туристами. Отже таким чином опосередковано називає туристами і депутатів Європарламенту, конгресменів і сенаторів США, парламентарів країн Євросоюзу. Російська церква продовжує вести антиукраїнську діяльність в Україні.

Складні часи. Маємо покласти край безвідповідальності.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: дипломатія Словаччина Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні День Воєнної Розвідки України
День розвідників. Ті, хто наближає нашу Перемогу
7 вересня, 17:50
США передають України боєприпаси зі збідненим ураном
США передають України боєприпаси зі збідненим ураном
6 вересня, 20:31
Загальна сума заявлених збитків може становити близько 1 трлн рублів
РФ хоче стягнути з України збитки через «водну блокаду» кримських об'єктів
13 вересня, 15:49
Україна звернеться до арбітражу СОТ
Польща заборонила імпорт зерна: Україна різко відреагувала
12 вересня, 15:42
Уперше після повномасштабного вторгнення РФ президент України одягнений «розслаблено»
Користувачі соцмереж обговорюють новий імідж Зеленського
18 вересня, 13:29
Зеленський провів зустріч із президентом Нацради Австрії (відео)
Зеленський провів зустріч із президентом Нацради Австрії (відео)
26 вересня, 18:39
Жовто-блакитна символіка у Бердянську
В окупованому Бердянську з’явилась українська символіка (фото)
22 вересня, 07:00
Польща буде посилено контролювати потік мігрантів із сусідньої Словаччини
Боротьба із нелегальними мігрантами: Польща висловила недовіру сусідній державі
26 вересня, 11:02
У низці областей вночі було оголошено повітряну тривогу.
Повітряна тривога та вибухи в містах України: головне за ніч
1 жовтня, 07:18

Микола Княжицький

На Заході з'явились симптоми антиукраїнської політики. Що сталося?
На Заході з'явились симптоми антиукраїнської політики. Що сталося?
Польща зацікавлена у перемозі України. І ось чому
Польща зацікавлена у перемозі України. І ось чому
Чому московська церква досі існує в Україні?
Чому московська церква досі існує в Україні?
Причини конфлікту з Польщею. Все дуже просто
Причини конфлікту з Польщею. Все дуже просто
Влада отримала попредження від суспільства. Чи буде реакція?
Влада отримала попредження від суспільства. Чи буде реакція?
Що не так із затриманням Шуфрича
Що не так із затриманням Шуфрича

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Спецпризначенці висадилися у Криму: розвідка розкрила деталі
24K
Як змінилася думка росіян про війну в Україні – опитування
15K
Одна із країн ЄС різко знизила підтримку українських біженців
12K
На війні загинув музикант, активіст та пластун Андрій Чепіль
11K
Українські біженці у Польщі залишаться без допомоги: названо терміни
9968
Ректор НАУ Луцький раптово визвався служити в ППО, проте є цікава деталь

Новини

Понад пів сотні боїв за добу: окупанти посилили атаки на сході України
Сьогодні, 07:33
Вибухи, знищення понад 20 «Шахедів» і дослідження ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Росія забрала декілька кораблів з окупованого Криму – ISW
Сьогодні, 05:58
ООН зафіксувала шість випадків позасудових страт українських військовополонених
Сьогодні, 05:30
Хмарно й переважно без опадів: прогноз погоди на 5 жовтня
Сьогодні, 04:31
Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі – британська розвідка
Сьогодні, 03:03

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту