На Заході з'явились симптоми антиукраїнської політики. Що сталося?

Складні часи. Маємо покласти край безвідповідальності

Президентка Словаччини Чапутова висловилася проти постачання зброї Україні. Ще у липні вони з Володимиром Зеленським захоплювалися рівнем стосунків. У чому справа? Словаки, на думку Чапутової підтримали на виборах антиукраїнця Фіцо і отже народ проти підтримки України.

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Цей симптом антиукраїнської політики все частіше проявляється у багатьох країнах. Причини дві.

Росіяни оговталися від помилок початку вторгнення і почали працювати ефективніше. Це відчувається і на фронті, і у міжнародній політиці. Слід очікувати викидів і провокацій проти Зеленського, Єрмака, Порошенка та кого завгодно!!! Мета – скомпрометувати весь політичний клас: і владу, і опозицію та посіяти хаос. Росіяни сподіваються на антиукраїнських та антидемократичних політиків у Польщі, США, Німеччині та інших країнах.

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Друга причина – втрата відчуття реальності нашою владою. Період співчуття після Бучі минає. Захоплення Зеленським уже не таке.

Зараз ми повинні демонструвати супер ефективність у просуванні України серед союзників і супер демократичні підходи у політиці. Нас підтримують саме демократичні сили, а хочуть знищити авторитарні. Має бути також жорсткість із реальними ворожими інституціями всередині країни.

А що відбувається? Міністерство культури викидає мільйони на неефективні державні медіа, секретар РНБО стверджує, що країну може представляти лише президент, премʼєр, спікер і МЗС і називає інших політичними туристами. Отже таким чином опосередковано називає туристами і депутатів Європарламенту, конгресменів і сенаторів США, парламентарів країн Євросоюзу. Російська церква продовжує вести антиукраїнську діяльність в Україні.

Складні часи. Маємо покласти край безвідповідальності.