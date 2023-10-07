Україна та Японія почали переговори про гарантії безпеки

Японія стала четвертою після США, Великої Британії та Канади державою, із якою Україна розпочала переговори про гарантії безпеки

Київ і Токіо узгодили план двосторонніх перемовин до кінця цього року

У суботу 7 жовтня Україна та Японія почали перший раунд переговорів щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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«За дорученням президента України та керівника Офісу президента сьогодні розпочато перший раунд переговорів із Японією щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України», – йдеться в повідомленні.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Крім того, до неї увійшли також заступники керівника Офісу Роман Машовець та Олександр Бевз, а також заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

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Як зазначається, Японія стала четвертою після США, Великої Британії та Канади державою, із якою Україна розпочала відповідні переговори.

Україна та Японія розпочали переговори про гарантії безпеки фото: Офіс президента

«Ці двосторонні гарантії для України є продовженням значної нелетальної, безпекової, гуманітарної та фінансової допомоги, яку Японія надає нашій країні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Невід’ємною складовою частиною гарантій безпеки є також допомога в економічній відбудові України, яку додатково обговорюватимуть під час Конференції з питань відновлення України, що запланована на початок наступного року в Японії», – сказано в заяві Офісу президента.

Сторони домовилися про подальшу координацію та узгодили план двосторонніх переговорів до кінця цього року.

Нагадаємо, що 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили гарантії безпеки для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту. Це рамковий документ – лідери G7 узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а їхню рамку. Конкретні договори Україна буде підписувати з кожним гарантами окремо. Текст спільної декларації країн G7 опубліковано на сайті президента України.