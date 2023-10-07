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Україна та Японія почали переговори про гарантії безпеки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна та Японія почали переговори про гарантії безпеки
Японія стала четвертою після США, Великої Британії та Канади державою, із якою Україна розпочала переговори про гарантії безпеки
фото: Офіс президента України

Київ і Токіо узгодили план двосторонніх перемовин до кінця цього року

У суботу 7 жовтня Україна та Японія почали перший раунд переговорів щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

«За дорученням президента України та керівника Офісу президента сьогодні розпочато перший раунд переговорів із Японією щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України», – йдеться в повідомленні.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Крім того, до неї увійшли також заступники керівника Офісу Роман Машовець та Олександр Бевз, а також заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Як зазначається, Японія стала четвертою після США, Великої Британії та Канади державою, із якою Україна розпочала відповідні переговори.

Україна та Японія розпочали переговори про гарантії безпеки
Україна та Японія розпочали переговори про гарантії безпеки
фото: Офіс президента

«Ці двосторонні гарантії для України є продовженням значної нелетальної, безпекової, гуманітарної та фінансової допомоги, яку Японія надає нашій країні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Невід’ємною складовою частиною гарантій безпеки є також допомога в економічній відбудові України, яку додатково обговорюватимуть під час Конференції з питань відновлення України, що запланована на початок наступного року в Японії», – сказано в заяві Офісу президента. 

Сторони домовилися про подальшу координацію та узгодили план двосторонніх переговорів до кінця цього року.

Нагадаємо, що 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили гарантії безпеки для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту. Це рамковий документ – лідери G7 узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а їхню рамку. Конкретні договори Україна буде підписувати з кожним гарантами окремо. Текст спільної декларації країн G7 опубліковано на сайті президента України.

Теги: Японія Україна переговори

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