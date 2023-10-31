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Стало відомо, коли Єврокомісія представить пропозиції щодо 12 пакету санкцій проти РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, коли Єврокомісія представить пропозиції щодо 12 пакету санкцій проти РФ
Європейська комісія ймовірно наступного тижня представить пропозиції щодо нового пакету санкцій проти РФ
фото з відкритих джерел

Значну частину пакета санкцій складають заходи щодо боротьби з обходом обмежень РФ, товари подвійного призначення та заборона на російські алмази

Європейська комісія вже наступного тижня представить пропозиції щодо нового пакету антиросійських санкцій. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свободи Рікард Йозвяк у X (Twitter).

«Пропозиція щодо наступного пакета санкцій ЄС проти Росії (12-й пакет) буде представлена наступного тижня. Значну частину пакета складають заходи щодо боротьби з обходом обмежень, товари подвійного призначення та заборона на російські алмази», – написав журналіст.

Як повідомлялося, Європейський Союз готується до боротьби за те, що має бути включено до його 12-го пакету санкцій через війну Росії проти України.

Раніше Зеленський повідомив, що невдовзі російські алмази перестануть потрапляти на європейський ринок. Країни Євросоюзу готують відповідні обмеження.

До слова, Угорщина не погодить 12-й пакет санкцій проти Росії, якщо він стосуватиметься газової, нафтової й атомної сфер промисловості РФ.

Читайте також: Санкції в дії. Перспективи для Росії досить сумні
Теги: Єврокомісія санкції росія Європейський союз

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