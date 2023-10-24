Хитрий Китай, або Як врятувати «Шовковий шлях»

«У Китаю 10 років тому було два шляхи, два варіанти маршруту «Шовкового шляху»»

Про головну причину війни на Близькому Сході

Головним вигодонабувачем вибуху на Близькому Сході війни між ХАМАС та Ізраїлем, виявляється, мав бути не Іран чи Росія, а Китай. Росія та Іран, поза своїм бажанням, виявилися лише виконавцями волі Пекіна. З одного боку, боротьба з Ізраїлем, споконвічним союзником США, руками радикальних проксі-сил – хамасівців – це гарний майданчик для боротьби Китаю зі США. З іншого боку, це спосіб відвернути увагу й сили Америки як від України, так і від Тайваню. Але головна причина активного вторгнення Китаю на Близький Схід через Іран і Росію – це загроза, гостра геополітична конкуренція його 10-річному грандіозному проєкту «Шовковий шлях – один шлях, один пояс і одна доля».

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Після саміту 20 великих країн у Делі раптом з'ясували, що у проєкту «Шовковий шлях» із Китаю до Європи є енергійний реальний конкурент – проєкт «Індія – ОАЕ – Саудівська Аравія – Ізраїль», у який Захід і багаті арабські країни мали намір вкласти $1 трлн. Ось чому глава Китаю Сі відмовився їхати на саміт у Делі. Реалізація цього проєкту остаточно знищує надії Китаю прорватися на Захід, у Європу, оминаючи США.

У Китаю 10 років тому було два шляхи, два варіанти маршруту «Шовкового шляху».

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Перший маршрут, на який так розраховував Кремль, – через Казахстан і Росію, але поразка Росії у російсько-українській війні та прийняття Фінляндії і Швеції в НАТО остаточно закрили цей шлях Китаю в Європу.

Другий маршрут «Шовкового шляху» мав оминути Росію й через Афганістан, Пакистан, Іран і Сирію прорватися до портів Європи. Але після того, як ХАМАС за допомогою Росії й Ірану напав на Ізраїль, ситуація вийшла з-під контролю. Надзвичайно різка реакція країн західного світу, солідарного з позицією Ізраїлю, зіткнулася з гострою пропалестинською реакцією в арабських країнах Близького Сходу й деяких країнах Європи. Але Китай не вміє вчитися на своїх помилках (дружба з Путіним) чи бути миротворцем.

Отже, військово-політичний конфлікт Ізраїлю й ХАМАС у разі його поширення на інші країни загрожує затягтися на роки, що ставить хрест на «Шовковому шляху» Китаю через Близький Схід.