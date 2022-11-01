Експосол Чалий оцінив ймовірність конфлікту Росії та НАТО

Чалий: «Зіткнення Росії з країною НАТО обовʼязково буде, цього не уникнути»

Україні потрібні союзники у війні з Росією, а не посередники, щоб про щось домовлятись з державою-агресором. Про це заявив колишній Надзвичайний і Повноважний посол України, дипломат Валерій Чалий в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Зіткнення Росії з країною НАТО обовʼязково буде. Цього не уникнути. Просто всі хочуть, щоб Росія ослабла до цього моменту і вже 100% брати участь у перемозі над РФ. Для нас це просто катастрофа. Оскільки наші люди зараз гинуть. Тому працюємо і будемо працювати в таких складних умовах. Проте потрібно бути дуже уважними, щоб знову ця ситуація з зерном для дітей Африки не повернулась нам боком», – сказав дипломат.

Чалий наголосив, що посередники між Україною та Росією насамперед мають вигоду для себе.

«Я можу бути неправий. Проте коли укладаються такі угоди, як про зерновий коридор, то звісно є вигода для України, але там є і вигода для наших партнерів. Я з самого початку зернових угод вбачав масу пасток для України. Найбільшою пасткою є те, що при такій війні, коли Росія тільки нарощує ескалацію, угодами нічого не вирішується», – сказав колишній посол.

Дипломат зазначив, що Україні потрібні союзники, а не посередники. – «Якщо ми угодами будемо вирішувати проблемні питання, то всі будуть говорити, що в умовах війни можна торгувати й вирішувати будь-які ситуації».

Раніше Центр стратегічних комунікацій заявив, що зернова угода працює, незважаючи на севастопольську істерику російського диктатора Володимира Путіна.