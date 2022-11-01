Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Експосол Чалий оцінив ймовірність конфлікту Росії та НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Експосол Чалий оцінив ймовірність конфлікту Росії та НАТО
фото ілюстративне

Чалий: «Зіткнення Росії з країною НАТО обовʼязково буде, цього не уникнути»

Україні потрібні союзники у війні з Росією, а не посередники, щоб про щось домовлятись з державою-агресором. Про це заявив колишній Надзвичайний і Повноважний посол України, дипломат Валерій Чалий в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Зіткнення Росії з країною НАТО обовʼязково буде. Цього не уникнути. Просто всі хочуть, щоб Росія ослабла до цього моменту і вже 100% брати участь у перемозі над РФ. Для нас це просто катастрофа. Оскільки наші люди зараз гинуть. Тому працюємо і будемо працювати в таких складних умовах. Проте потрібно бути дуже уважними, щоб знову ця ситуація з зерном для дітей Африки не повернулась нам боком», – сказав дипломат.

Чалий наголосив, що посередники між Україною та Росією насамперед мають вигоду для себе.

«Я можу бути неправий. Проте коли укладаються такі угоди, як про зерновий коридор, то звісно є вигода для України, але там є і вигода для наших партнерів. Я з самого початку зернових угод вбачав масу пасток для України. Найбільшою пасткою є те, що при такій війні, коли Росія тільки нарощує ескалацію, угодами нічого не вирішується», – сказав колишній посол.

Дипломат зазначив, що Україні потрібні союзники, а не посередники. – «Якщо ми угодами будемо вирішувати проблемні питання, то всі будуть говорити, що в умовах війни можна торгувати й вирішувати будь-які ситуації».

Раніше Центр стратегічних комунікацій заявив, що зернова угода працює, незважаючи на севастопольську істерику російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також: Зернова угода з дияволом
Теги: війна росія Валерій Чалий окупанти НАТО Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генсек НАТО наголосив, що Путін розпочав війну, і саме він може закінчити її
Як НАТО буде реагувати на дії РФ після відходу Путіна: заява Столтенберга
24 жовтня, 14:35
Генсек НАТО нагадав, що Росія спричинила найгіршу продовольчу кризу за останні роки
Зернова угода: генсек НАТО звернувся до Росії
26 жовтня, 17:03
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель наклала вето на перспективу вступу України, але саме Путін змінив правила гри
Членство України в НАТО: глава Мюнхенської конференції з безпеки зробив гучну заяву
26 жовтня, 20:22

Події в Україні

«Всех поперерезали». Рашист розповів про відступ із Лимана
«Всех поперерезали». Рашист розповів про відступ із Лимана
Експосол Чалий оцінив ймовірність конфлікту Росії та НАТО
Експосол Чалий оцінив ймовірність конфлікту Росії та НАТО
Рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури
Рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури
«Фосфором жгли». Окупант розповідає про воєнні злочини вояків РФ
«Фосфором жгли». Окупант розповідає про воєнні злочини вояків РФ
Масований обстріл України: скільки РФ коштувала атака 31 жовтня
Масований обстріл України: скільки РФ коштувала атака 31 жовтня
Повітряні сили повідомили, де Росія планує розмістити іранські ракети
Повітряні сили повідомили, де Росія планує розмістити іранські ракети

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
295K
Путін пояснив, навіщо 31 жовтня гатив по Україні ракетами
104K
Жодних переговорів із росіянами не буде, вони програють цю війну – американський дипломат
95K
«Кухар Путіна» зробив комплімент Зеленському
44K
Розікрала понад 18 млн грн: правоохоронці вручили підозру чиновниці Міноборони
44K
Ексміністр оборони збурив мережі постом про зіпсовані пельмені 
39K
Головне за ніч: заява Залужного про силу окупанта та дивне завершення мобілізації в Росії

Новини

На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
Сьогодні, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Вчора, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту