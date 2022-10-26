Зернова угода: генсек НАТО звернувся до Росії

Очільник НАТО виступив за продовження дії зернової угоди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію продовжити угоду про безпечне вивезення зерна із заблокованих росіянами українських портів до країн, які сильно залежать від цих поставок. Про це він сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Румунії Ніколає Чуке.

Столтенберг зазначив, що ситуація в Чорноморському регіоні має «життєво важливе, стратегічне значення для НАТО».

«Російська війна перетворила частини Чорного моря на зони бойових дій. Ракети, випущені з російських військових кораблів у Чорному морі, вразили українські міста, а російські війська місяцями блокували українські порти, спричинивши найгіршу продовольчу кризу за останні роки. Ми закликаємо Росію продовжити зернову угоду ООН, укладену за сприяння Туреччини, та забезпечити продовження постачань продовольства тим, хто потребує цього найбільше», – заявив Столтенберг.

Зазначимо, раніше стало відомо, що представники Росії у спільному координаційному центрі (СКЦ) в Стамбулі зривають поставки українського зерна. Керівник Моніторингової групи по санкціях та свободі судноплавства Андрій Клименко повідомив, що близько сотні суден із українським зерном очікують на інспекцію 8-15 днів. Ще 15 суден очікують інспекції, щоб піти в українські порти за зерном на експорт. В українському уряді поінформували, що порти Одеси, з яких відправляється зерно у межах зернової угоди, працюють тільки на 25-30% своїх можливостей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, гальмуючи експорт українського продовольства, намагається загострити продовольчу кризу у світі.

Нагадаємо, 13 жовтня Росія направила ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що заяви росіян про можливий вихід з зернової угоди є шантажем Москви, який необхідно припинити.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та ООН угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий же документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій стосовно Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.