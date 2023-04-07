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Священник та ексведучий телеканалу «Київська Русь» отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Священник та ексведучий телеканалу «Київська Русь» отримав підозру
Наразі зловмисник перебуває на території Росії
фото: пресслужба СБУ

На початку повномасштабного вторгнення Ткачов публічно підтримав російських окупантів

 

Служба безпеки зібрала обґрунтовану доказову базу на представника РПЦ, який займається підривною діяльністю проти України. Фігурантом є протоієрей російської православної церкви Андрій Ткачов – випускник факультету спецпропаганди військового інституту міністерства оборони СРСР у Москві. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У 2013 році його призначили керівником місіонерського відділу київської єпархії УПЦ (МП) та ведучим на телеканалі «Київська Русь». Саме тоді він розпочав активно поширювати через медіа прокремлівські наративи, де ставив «під сумнів» існування української державності.

Згодом Ткачов переїхав до Москви, а на початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав російських окупантів.

Для цього створив власні канали у месенджері Телеграм та відеохостингу Ютуб, на які підписалося майже 1,3 млн користувачів.

Там він публікує свої «проповіді», в яких закликає загарбників вбивати мирних жителів України.

Задокументовано, що московський клірик пропонував рашистам наносити релігійні написи на російські снаряди, які агресор використовує для ракетних ударів по українських містах.

Крім того, Ткачов є частим «гостем» в ефірах центральних каналів РФ, де активно виправдовує воєнні злочини кремля. Ініційована Службою безпеки експертиза повністю підтвердила факти злочинної діяльності фігуранта.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисник перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Як повідомлялося, митрополит УПЦ МП Павло оскаржив свій запобіжний захід. До Апеляційного суду надійшла апеляція на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який Шевченківський райсуд Києва обрав для колишнього намісника Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ МП Павла Лебедя.

Теги: СБУ експертиза блогер священник пропаганда

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