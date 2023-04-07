Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Митрополит УПЦ МП Павло оскаржив свій запобіжний захід

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Митрополит УПЦ МП Павло оскаржив свій запобіжний захід
Суд призначив митрополиту Павлу цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян
фото з відкритих джерел

Засідання, ймовірно, відбудеться наступного тижня

До Апеляційного суду надійшла апеляція на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який Шевченківський райсуд Києва обрав для колишнього намісника Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ МП Павла Лебедя. Про це повідомила пресслужба суду, передає «Суспільне».

«Наразі йде процес витребування матеріалів справи. Після цього буде призначено засідання. Це очікується наступного тижня», – зазначили в Апеляційному суді.

Нагадаємо, 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла. Зустрічати правоохоронців Петро Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton. 

Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України: СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис).

Митрополиту суд призначив цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян та з використанням електронного браслету.

Читайте також:

Теги: Московська церква в Україні суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополити Московської церкви в Україні
Ніч чудес для митрополитів Онуфрія та Павла
Вчора, 11:01
Наразі митрополит Павло перебуває під домашнім арештом
«Смертельний гріх» митрополита Павла: як служитель УПЦ МП збудував шикарний маєток
4 квiтня, 12:56
Митрополита Павла неодноразово бачили у Mercedes різних моделей
Для чого митрополиту Павлу Mercedes? Парафіянка УПЦ МП дала відповідь (відео)
Вчора, 10:19

Кримінал

Митрополит УПЦ МП Павло оскаржив свій запобіжний захід
Митрополит УПЦ МП Павло оскаржив свій запобіжний захід
У Кропивницькому викрито ботоферму, клієнтами якої були представники спецслужб РФ (фото)
У Кропивницькому викрито ботоферму, клієнтами якої були представники спецслужб РФ (фото)
Суд постановив: убивати російських загарбників – святий обов'язок українців
Суд постановив: убивати російських загарбників – святий обов'язок українців
Священник УПЦ МП, який вдарив по голові хлопчика із прапором України, отримав підозру
Священник УПЦ МП, який вдарив по голові хлопчика із прапором України, отримав підозру
Келію нового намісника Лаври Авраамія пограбовано та розтрощено
Келію нового намісника Лаври Авраамія пограбовано та розтрощено
Мило замість iPhone: на Львівщині викрито нову аферу із мобільними телефонами
Мило замість iPhone: на Львівщині викрито нову аферу із мобільними телефонами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Келію нового намісника Лаври Авраамія пограбовано та розтрощено
17K
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8635
Окупантам приготуватися: розвідка анонсувала нові спецоперації
8099
Відчуває свою поразку. Путін дав нову задачу військовим РФ
6235
У мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України – ЗМІ
5640
Залужний показав, як ЗСУ знищують росіян під Бахмутом (відео)

Новини

«Початок великого процесу». Польський експерт пояснив, чим важлива зустріч Зеленського та Дуди
Вчора, 17:40
Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
Вчора, 06:41
ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
5 квiтня, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту