Митрополит УПЦ МП Павло оскаржив свій запобіжний захід

Суд призначив митрополиту Павлу цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян

Засідання, ймовірно, відбудеться наступного тижня

До Апеляційного суду надійшла апеляція на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який Шевченківський райсуд Києва обрав для колишнього намісника Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ МП Павла Лебедя. Про це повідомила пресслужба суду, передає «Суспільне».

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«Наразі йде процес витребування матеріалів справи. Після цього буде призначено засідання. Це очікується наступного тижня», – зазначили в Апеляційному суді.

Нагадаємо, 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла. Зустрічати правоохоронців Петро Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton.

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Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України: СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис).

Митрополиту суд призначив цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян та з використанням електронного браслету.