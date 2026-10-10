Новий виклик від РФ: про що Зеленський розмовляв із президентом Фінляндії

Лідери країн обговорили додаткові російські прибутки від експорту нафтопродуктів, які можуть піти на фінансування подальшої агресії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм фінським колегою Александром Стуббом. Глава держави подякував за пакет підтримки для нашого захисту неба та поінформував про чергові російські удари. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

«Днями отримаємо амуніцію для F-16. Це те, що зараз забезпечує збиття реактивних шахедів», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили новий виклик – додаткові російські прибутки від експорту нафтопродуктів, які можуть піти на фінансування подальшої російської агресивності. Триває підготовка зустрічей та координація кроків, які можуть бути корисними в наявних обставинах.

Володимир Зеленський подякував Александру Стуббу за підтримку. Президент України наголосив, що важливо й надалі працювати разом для захисту людей і обмеження здатності Росії вести цю жахливу війну.

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, за підсумками якої сторони домовилися про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального до США.

Президент України Володимир Зеленський різко засудив цю домовленість, назвавши послаблення санкцій проти Росії «абсолютно жахливим кроком». За словами українського лідера, рішення Вашингтона стало «подарунком Путіну на день народження», який може забезпечити Кремлю додаткові мільярди доларів для фінансування війни проти України.

Зеленський також заявив, що нинішня ситуація свідчить про слабкість американської позиції щодо Росії.

Водночас Путін після телефонної розмови з Трампом підтвердив готовність Росії постачати нафтопродукти на американський та світові ринки. Очільник Кремля також висловив сподівання на подальший розвиток співпраці між двома країнами.

Домовленість президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального викликала хвилю критики серед американських законодавців.