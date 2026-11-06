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СБУ затримала підозрюваного у вбивстві посадовця Дніпровської міськради

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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СБУ затримала підозрюваного у вбивстві посадовця Дніпровської міськради
СБУ затримала підозрюваного у підриві автомобіля посадовця Дніпровської міськради Юрія Федька
фото: СБУ

Чоловік понад півтора року переховувався після підриву автомобіля Юрія Федька

Контррозвідка Служби безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у підриві автомобіля керівника Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради Юрія Федька у квітні 2025 року. Посадовець помер у лікарні від отриманих травм, а ймовірний виконавець теракту понад півтора року переховувався у Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За даними слідства, підозрюваним виявився місцевий житель, який ухилявся від мобілізації. Російські спецслужби завербували його через знайомого, який проживає у тимчасово окупованому Луганську.

Згодом чоловік отримав завдання вбити українського посадовця, який мешкав у сусідньому будинку. Для підготовки замаху він встановив на балконі власної квартири прихований відеореєстратор, щоб визначити автомобіль жертви та приблизний час її виходу з дому.

Після цього, як стверджують правоохоронці, агент отримав від російських кураторів координати схованки із саморобним вибуховим пристроєм.

Уночі напередодні теракту підозрюваний підготував вибухівку на основі пластиду, обладнав її датчиком руху та закріпив під водійським сидінням автомобіля посадовця.

У квітні 2025 року пристрій здетонував. Унаслідок вибуху Юрій Федько зазнав тяжких поранень і згодом помер у лікарні.

Після виконання завдання підозрюваний залишився у Дніпрі та намагався уникнути викриття. Контррозвідники встановили його місцеперебування й затримали.

Під час обшуків правоохоронці вилучили відеореєстратор та два смартфони, які, за даними слідства, чоловік використовував для зв'язку з представником російських спецслужб.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною третьою статті 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Операцію проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, 4 квітня 2025 року «Главком» повідомляв про вибух автомобіля Юрія Федька. Унаслідок теракту посадовець та його дружина зазнали поранень. Федька госпіталізували до реанімації, де медики намагалися врятувати його життя.

Згодом стало відомо, що Юрій Федько помер у лікарні. Правоохоронці кваліфікували вибух як терористичний акт.

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Теги: вибух СБУ автомобіль

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