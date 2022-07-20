  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Генштаб назвав втрати ворога за добу
рус
    Події в Україні

    Генштаб назвав втрати ворога за добу

    графіка
    Генштаб назвав втрати ворога за добу
    фото: Генштаб

    Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку

    Збройні Сили України протягом доби ліквідували 200 окупантів та дев’ять танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38750 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

    Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку.

    Загальні бойові втрати Росії на 20 липня орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 38 750 (+200) осіб ліквідовано;
    • танків – 1700 (+9);
    • бойових броньованих машин –3905 (+13);
    • артилерійських систем - 856 (+5);
    • РСЗВ – 250 (+2);
    • засоби ППО - 113 (+0);
    • літаків – 221 (+1);
    • вертольотів - 188 (+0);
    • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 703 (+10);
    • крилаті ракети –167 (+1);
    • кораблі / катери - 15 (+0);
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2775 (+8);
    • спеціальної техніки – 70 (+2).

    Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку.

    Нагадаємо, триває 147-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на Бахмут і заволодіння територією Вуглегірської ТЕС.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Генштаб назвав втрати ворога за добу