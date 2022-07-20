Генштаб назвав втрати ворога за добу

Генштаб назвав втрати ворога за добуграфіка
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку
Збройні Сили України протягом доби ліквідували 200 окупантів та дев’ять танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38750 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 20 липня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 38 750 (+200) осіб ліквідовано;
- танків – 1700 (+9);
- бойових броньованих машин –3905 (+13);
- артилерійських систем - 856 (+5);
- РСЗВ – 250 (+2);
- засоби ППО - 113 (+0);
- літаків – 221 (+1);
- вертольотів - 188 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 703 (+10);
- крилаті ракети –167 (+1);
- кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2775 (+8);
- спеціальної техніки – 70 (+2).
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку.
Нагадаємо, триває 147-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на Бахмут і заволодіння територією Вуглегірської ТЕС.
Читайте також: