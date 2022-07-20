Генштаб назвав втрати ворога за добу

Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку

Збройні Сили України протягом доби ліквідували 200 окупантів та дев’ять танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38750 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 20 липня орієнтовно склали:

особового складу – близько 38 750 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1700 (+9);

бойових броньованих машин –3905 (+13);

артилерійських систем - 856 (+5);

РСЗВ – 250 (+2);

засоби ППО - 113 (+0);

літаків – 221 (+1);

вертольотів - 188 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 703 (+10);

крилаті ракети –167 (+1);

кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2775 (+8);

спеціальної техніки – 70 (+2).

Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку.

Нагадаємо, триває 147-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на Бахмут і заволодіння територією Вуглегірської ТЕС.