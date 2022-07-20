Британська розвідка повідомила, що стане вирішальним у боях за Херсонщину

Нижня течія Дніпра являє собою природний бар'єр для наступу рашистів

Росія продовжує домагатися мінімальних успіхів у наступі на Донбасі, при цьому Українські війська продовжують гідно утримувати лінію фронту на Донбасі, Росія досягла мінімальних успіхів у наступі. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

«19 липня 2022 року влада окупованого Росією Херсона повідомила, що Антонівський міст через Дніпро зазнав удару з боку українських військ. У соціальних мережах з'явилися повідомлення про явні Бойові пошкодження дорожнього полотна мосту», –йдеться в повідомленні.

У відомстві припускають, що міст залишається придатним для використання, але він є ключовим вразливим місцем для російських сил.

«Це один з двох автомобільних переходів через Дніпро, по яких Росія може постачати або відводити свої війська на території, зайнятій на захід від річки. Ця територія включає в себе місто Херсон, який має політичне і символічне значення для Росії. Нижня течія Дніпра являє собою природний бар'єр, ширина водного шляху зазвичай становить близько 1000 метрів», – йдеться в повідомленні.

У розвідці вважають, що контроль над переправами через Дніпро стане ключовим фактором у результаті бойових дій в Херсонській області.

Нагадаємо, триває 147-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на Бахмут і заволодіння територією Вуглегірської ТЕС.