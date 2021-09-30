Головні новини 30 вересня за хвилину

Комунальні тарифи для населення до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть, у Раді почали підготовку процедури звільнення Разумкова, МОЗ не забороняє вакцинацію підлітків від 12 років

Уряд розробив п’ять кроків для успішного проходження опалювального сезону – Шмигаль

Уряд України розробив п’ять кроків для успішного проходження опалювального сезону в країні. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові. Більше читайте тут.

«Слуги народу» запускають процедуру відкликання Разумкова

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія попросив надати йому підписні листи щодо відкликання голови парламенту. Більше читайте тут.

Ціни на тепло підвищуватися не будуть. Підписано меморандум

Комунальні тарифи для населення до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть. На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписали меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022. Більше читайте тут.

Очільник МОЗ розповів, коли в Україні почнеться масова вакцинація підлітків

Міністерство охорони здоров'я не забороняє вакцинацію підлітків від 12 років, але надає пріоритет віковій групі 60+. Про масову вакцинацію дітей від коронавірусу поки не йдеться, заявив глава МОЗ Віктор Ляшко під час брифінг. Більше читайте тут.

Проблема питної води: Мінрегіон озвучив програму, яка змінить життя українців

Міністерство розвитку громад і територій запропонувало програму вирішення багаторічної проблеми якості та доступу до питної води в Україні. Відповідні пропозиції озвучив міністр Олексій Чернишов на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові. Більше читайте тут.

Окупанти ввели комендантську годину на Донбасі

Окупаційна влада повернула комендантську годину в окремих районах Донецької та Луганської областей. Вона діятиме з 23:00 до 04:00, повідомляють ЗМІ російських бойовиків. Більше читайте тут.

В Україні різкий стрибок захворювання на Covid-19: майже 12 тисяч за добу

За минулу добу, 29 вересня, в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Сovid-19 (з них дітей – 1 054, медпрацівників – 242). Про це повідомляє пресслужба МОЗ. Більше читайте тут.

Експрезидента Франції Саркозі засудили до одного року в'язниці

Суд Парижа засудив колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до одного року в'язниці у справі про незаконне фінансування передвиборчої кампанії в 2012 році. Про це повідомляє BFMTV. Більше читайте тут.

В Україні змінюються правила дорожнього руху. Що треба знати водіям

Кабінет міністрів України затвердив постанову про внесення змін до правил дорожнього руху. Про це повідомляє сайт UBR. Автор документа – міністр інфраструктури Олександр Кубраков – вважає, що це допоможе привести положення ПДР у відповідність з національними стандартами. Більше читайте тут.