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Гайдай назвав найбільшу проблему ЗСУ біля Кремінної

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гайдай назвав найбільшу проблему ЗСУ біля Кремінної
Гайдай підкреслив, що манера ведення бою, наступу російсько-окупаційними військами та Силами оборони України кардинально відрізняється
фото: Генштаб

Гайдай: «Було достатньо часу у російських військ для того, щоб дуже сильно все замінувати»

Найбільшу проблему для українських захисників на Луганському напрямку, біля міста Кремінна, становить замінування. Зараз на цьому напрямку йдуть важкі бої, у росіян було достатньо часу, щоб все дуже сильно замінувати. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі FreeДом.

«Важкі бої біля Кремінної. В принципі, ми і припускали, що так і буде, тому що було достатньо часу у російських військ для того, щоб дуже сильно все замінувати. Ось це на сьогодні, напевно, найбільша проблема», – зазначив голова області.

Гайдай підкреслив, що манера ведення бою, наступу російсько-окупаційними військами та Силами оборони України кардинально відрізняється.

«...Тому що ті (росіяни - ред.) просто завалюють тілами. І якщо навіть мінне поле – то для них плювати – вони можуть підрозділ зеків запускати на мінні поля, щоб вони просто своїми тілами прокладали дорогу. З нашого ж боку... – кожен солдат просто безцінний...», – заявив глава ОВА.

Нагадаємо, триває 332-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині. 

Теги: Луганщина війна замінування солдат Сергій Гайдай

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