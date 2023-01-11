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Деокупація Луганщини: Гайдай розповів про ситуацію в області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Деокупація Луганщини: Гайдай розповів про ситуацію в області
Окупанти підсилюють тисячі свіжомобілізованих та зеків своїми кадровими військами
фото ілюстративне

Новомобілізовані йдуть в атаку, бо позаду них чергують кадирівські загороджувальні загони

Росія вже кидає у бій на Луганщині своїх кадрових військових – бояться деокупації Кремінної. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Окупанти підсилюють тисячі свіжомобілізованих та зеків своїми кадровими військами – розуміють, що «просідають» та намагаються втримати місто, довкола якого все заміновано», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новомобілізовані йдуть в атаку, оскільки позаду них чергують кадирівські загороджувальні загони.

«Кремінський напрямок завалений російськими трупами», – додав Гайдай.

Раніше повідомлялося, що окупанти готують теракт на Луганщині. Війська РФ можуть обстріляти лікарню та звинуватити в цьому ЗСУ.

До слова, триває 322-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині.

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Теги: Україна війна Луганщина окупанти росія

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