Деокупація Луганщини: Гайдай розповів про ситуацію в області

Новомобілізовані йдуть в атаку, бо позаду них чергують кадирівські загороджувальні загони

Росія вже кидає у бій на Луганщині своїх кадрових військових – бояться деокупації Кремінної. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

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«Окупанти підсилюють тисячі свіжомобілізованих та зеків своїми кадровими військами – розуміють, що «просідають» та намагаються втримати місто, довкола якого все заміновано», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новомобілізовані йдуть в атаку, оскільки позаду них чергують кадирівські загороджувальні загони.

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«Кремінський напрямок завалений російськими трупами», – додав Гайдай.

Раніше повідомлялося, що окупанти готують теракт на Луганщині. Війська РФ можуть обстріляти лікарню та звинуватити в цьому ЗСУ.

До слова, триває 322-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині.