Галущенко спрогнозував, коли стабілізується енергосистема

Ситуація в енергосистемі України складна

У Міненерго вважають, що за відсутності нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до цього літа. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю Forbes.

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Галущенко зазначив, що ситуація в енергосистемі України складна. До прикладу, у понеділок, 19 грудня в Києві були дуже суттєві пошкодження внаслідок обстрілів. А столиця не від’єднана від енергосистеми, адже українська енергосистема цілісна.

На питання, коли Україна зможе стабілізувати системи й припинити відключення світла, міністр відповів, що швидкість відновлення пов’язана з обстрілами.

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«Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити”. За його словами, імпорт електроенергії – «можлива опція», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові виїзні перевірки 12 операторів системи розподілу електроенергії через скарги споживачів на недотримання графіків відключень.

Нагадаємо, станом на ранок 22 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності. При цьому до мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності.