Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Галущенко спрогнозував, коли стабілізується енергосистема

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Галущенко спрогнозував, коли стабілізується енергосистема
Швидкість відновлення енергосистеми пов’язана з обстрілами
фото ілюстративне

Ситуація в енергосистемі України складна

У Міненерго вважають, що за відсутності нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до цього літа. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю Forbes.

Галущенко зазначив, що ситуація в енергосистемі України складна. До прикладу, у понеділок, 19 грудня в Києві були дуже суттєві пошкодження внаслідок обстрілів. А столиця не від’єднана від енергосистеми, адже українська енергосистема цілісна.

На питання, коли Україна зможе стабілізувати системи й припинити відключення світла, міністр відповів, що швидкість відновлення пов’язана з обстрілами.

«Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа.  Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити”. За його словами, імпорт електроенергії – «можлива опція», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові виїзні перевірки 12 операторів системи розподілу електроенергії через скарги споживачів на недотримання графіків відключень.

Нагадаємо, станом на ранок 22 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності. При цьому до мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності.

Теги: Україна росія Герман Галущенко електроенергія окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

АЕС вийшли на планову потужність, проте дефіцит електроенергії зріс
В Україні збільшився дефіцит електроенергії – «Укренерго»
18 грудня, 11:31
Третяк: «Вимагаю від Рівнеобленерго та Рівнетеплоенерго негайно синхронізувати схему відключення електроенергії в будинках»
Мер Рівного звернувся до СБУ через несправедливий розподіл електроенергії
7 грудня, 18:52
Нацкомісія позапланово перевірить 12 обленерго: причина
Нацкомісія позапланово перевірить 12 обленерго: причина
Вчора, 20:22

Події в Україні

Путін здивований, що Зеленський відмовився з ним вести переговори
Путін здивований, що Зеленський відмовився з ним вести переговори
Зеленський повідомив про хороші новини з Вашингтону (відео)
Зеленський повідомив про хороші новини з Вашингтону (відео)
ЗСУ за добу вразили два склади боєприпасів та три райони зосередження ворога – Генштаб
ЗСУ за добу вразили два склади боєприпасів та три райони зосередження ворога – Генштаб
Україна розглядає можливість використання газових мініелектростанцій – Шмигаль
Україна розглядає можливість використання газових мініелектростанцій – Шмигаль
Галущенко спрогнозував, коли стабілізується енергосистема
Галущенко спрогнозував, коли стабілізується енергосистема
З’явилися фото обстріляного ресторану, у якому поранили Рогозіна
З’явилися фото обстріляного ресторану, у якому поранили Рогозіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Зустріч у Білому домі. Мережа сперечається через взуття Кулеби 
51K
Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 
15K
Кремль офіційно відреагував на візит Зеленського в США привселюдною лайкою (відео) 
14K
Кремль зробив тривожну заяву через поранені сідниці Рогозіна
9781
Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото)
9595
Пентагон повідомив, скільки часу потрібно ЗСУ, щоб освоїти ЗРК Patriot

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту