Над Запоріжжям збито ракету: вибухнула над об'єктом інфраструктури
Сили української ППО збили ворожу ракету над Запоріжжям
Вранці середи, 11 травня, Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити ворожий об'єкт. Втім, уламки ракети впали у населений пункт біля обласного центру. Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.
«Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань», – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки РФ немає.
Відомо, що від початку цієї доби вперше про повітряну тривогу в Запоріжжі повідомили о 01:39, а скасували – о 03:21. Друге сповіщення з'явилося о 09:35. Закінчилася тривога о 09:50.
Нагадаємо, днями влада Запоріжжя тимчасово обмежила виїзд з міста у зв'язку з напруженою безпековою ситуацією. Водночас в'їхати у місто дозволено: евакуаційні коридори у напрямку до Запоріжжя працюватимуть.
На Запоріжжі 6 травня ворог вів активні штурмові дії у напрямку населених пунктів Малинівка та Червоне.
Також повідомлялося, що окупанти почали «розкуркулювати» жителів Запоріжжя.