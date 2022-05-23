Харківський метрополітен відновлює роботу: як працюватиме підземка

харківський метрополітен не працював три місяці

У вівторок, 24 травня, з 7:00 на всіх трьох лініях Харківського метрополітену почнуть курсувати електропоїзди, а станції відновлять прийом пасажирів. Про це повідомляє Харківська міська рада.

Як курсуватимуть поїзди

Поїзди курсуватимуть за всіма напрямками, крім ділянки від ст. м. «Академіка Павлова» до ст. м. «Героїв праці».

Крім того, ст. м. «Держпром» працюватиме лише як пересадочний вузол, тобто не можна буде зайти на станцію та вийти з неї, а можна буде лише перейти на ст. м. «Університет» і навпаки.

Графік роботи метро

Графік роботи метрополітену для пасажирів - з 7:00 до 19:00.

Інтервал руху становитиме 30 хвилин на кожній з трьох ліній. Розклад руху поїздів розмістять у вестибюлях станцій.

«Поступово, зі збільшенням кількості пасажирів, інтервал зменшуватиметься. При цьому ми змінюватимемо логістику наземного транспорту таким чином, щоб харків'янам зручно було пересуватися по всьому місту», – наголосив міський голова Ігор Терехов.

З повним переліком вестибюлів, які працюватимуть, та пішохідних виходів з підвуличних переходів можна ознайомитися за посиланням.

Оплата проїзду

У перші дні з моменту запуску проїзд у метро буде безкоштовним.

У метрополітені підкреслили, що громадяни матимуть змогу продовжувати користуватися станціями як тимчасовим укриттям під час повітряних тривог.

Як відомо, харківський метрополітен не працював три місяці, від початку війни Росії проти України.