Гармати, «Акація» та склад бронетехніки: морпіхи завдали втрат ворогу (відео)

Захисники з артилерії атакували позиції російських військ

Українські морські піхотинці за останню добу у складі інших підрозділів ЗСУ знищили склад з автомобільною бронетехнікою окупантів. Про це повідомляє ВМС ЗС України.

Морпіхи з артилерії атакували позиції російських військ. Внаслідок чого українським бійцям вдалося завдати значних втрат ворогу. «Наші воїни знищили дві гармати з обслугою та боєкомплектом, самохідну гаубицю «Акація» та склад з автобронетехнікою. Остаточні втрати ворога уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, російські загарбники, які сім місяців тому вдерлися на нашу землю, продовжують гинути. Станом на ранок 25 вересня Збройні сили України ліквідували вже 56700 ворогів.

Нагадаємо, розпочалася двісті чотирнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.