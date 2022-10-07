Гауляйтер Генічеська передала російським окупантам дитячий оздоровчий центр (фото)

Гауляйтер Генічеська Олена Терських 6 жовтня передала російським окупантам дитячий оздоровчий центр «Блакитне полум’я» на Арабатській стрілці

Гауляйтер Генічеська Олена Терських передала російським окупантам дитячий оздоровчий центр «Блакитне полум’я». Про це повідомив Телеграм-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS.

«Цій жінці доведеться відповідати не лише за зраду, а й за крадіжку в України майже 10 гектарів курортної території разом з дитячою базою. Гауляйтер Генічеська Олена Терських, судячи з цього папірця, передала сьогодні російським окупантам дитячий оздоровчий центр «Блакитне полум’я» на Арабатській стрілці.

До війни зрадниця Олена Терських займала посаду начальниці відділу із земельних питань та землеустрою виконавчого комітету Генічеської міської ради. Тобто, знала, що по чому на курортному узбережжі», – йдеться в повідомленні.

За інформацією джерела, базою, де все було створено для відпочинку дітей, будуть розпоряджатися окупанти з військової частини 6919 росгвардії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Про це повідомляла британська газета Times з посиланням на військові джерела.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю.

30 вересня Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.