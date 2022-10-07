Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Гауляйтер Генічеська передала російським окупантам дитячий оздоровчий центр (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Гауляйтер Генічеська передала російським окупантам дитячий оздоровчий центр (фото)
Гауляйтер Генічеська Олена Терських відповість за свої злочини
фото із соцмереж

Гауляйтер Генічеська Олена Терських 6 жовтня передала російським окупантам дитячий оздоровчий центр «Блакитне полум’я» на Арабатській стрілці

Гауляйтер Генічеська Олена Терських передала російським окупантам дитячий оздоровчий центр «Блакитне полум’я». Про це повідомив Телеграм-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS.

«Цій жінці доведеться відповідати не лише за зраду, а й за крадіжку в України майже 10 гектарів курортної території разом з дитячою базою. Гауляйтер Генічеська Олена Терських, судячи з цього папірця, передала сьогодні російським окупантам дитячий оздоровчий центр «Блакитне полум’я» на Арабатській стрілці.

До війни зрадниця Олена Терських займала посаду начальниці відділу із земельних питань та землеустрою виконавчого комітету Генічеської міської ради. Тобто, знала, що по чому на курортному узбережжі», – йдеться в повідомленні.

За інформацією джерела, базою, де все було створено для відпочинку дітей, будуть розпоряджатися окупанти з військової частини 6919 росгвардії.

Гауляйтер Генічеська передала російським окупантам дитячий оздоровчий центр (фото) фото 1
Гауляйтер Генічеська передала російським окупантам дитячий оздоровчий центр (фото) фото 2

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Про це повідомляла британська газета Times з посиланням на військові джерела.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. 

30 вересня  Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.

Читайте також: Ядерна війна. Де межа між словами і ділами Путіна?
Теги: Україна росія окупанти війна Херсонщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Гауляйтер Генічеська передала російським окупантам дитячий оздоровчий центр (фото)
Гауляйтер Генічеська передала російським окупантам дитячий оздоровчий центр (фото)
Росія гатила по Хмельниччині з території Білорусі. Жахливі наслідки ударів (фото)
Росія гатила по Хмельниччині з території Білорусі. Жахливі наслідки ударів (фото)
Російські солдати пограбували своїх у Херсоні та дременули до Криму
Російські солдати пограбували своїх у Херсоні та дременули до Криму
На півдні ЗСУ збили ще п’ять безпілотників окупантів
На півдні ЗСУ збили ще п’ять безпілотників окупантів
Рашисти затопили селище на Донбасі
Рашисти затопили селище на Донбасі
П'ять хороших новин 6 жовтня, які наближають перемогу 
П'ять хороших новин 6 жовтня, які наближають перемогу 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Путін остаточно ізолює Лукашенка від Європи: ухвалено рішення
144K
Тимошенко передала «палкий привіт» соратниці Путіна, яка просить переговорів 
129K
Стало відомо, як Путін відсвяткує свій день народження
88K
Пів тисячі мобілізованих росіян зійшли з поїзда та влаштували бунт (відео)
60K
ЗМІ розкрили таємницю «ядерного потяга», який нібито їхав у бік України
36K
У Києві прогримів потужний вибух

Новини

Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй
Вчора, 16:06
Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Вчора, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:09
ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
5 жовтня, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
5 жовтня, 07:00
Стабільність режиму Путіна під загрозою. Аналітики ISW назвали причину
5 жовтня, 06:52

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту