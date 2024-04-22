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Завершення війни із РФ: Буданов зробив оптимістичний прогноз

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Завершення війни із РФ: Буданов зробив оптимістичний прогноз
Буданов висловив впевненість, що війна все ж матиме завершення
фото з відкритих джерел

Кирило Буданов: «Ми не зможемо змінити хід історії в майбутньому»

Війну, яку веде Росія проти України, завершити можна буде лише поверненням України на кордони 1991 року. Для цього, ймовірно, потрібен буде великий проміжок часу. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю BBC-Україна. Коментуючи думку деяких військових про те, що насправді це не буде завершенням війни, адже потрібно буде утримувати величезний кордон, Буданов висловив впевненість, що війна все ж матиме завершення.

«Вона (війна – «Главком») завершиться. Вона завершиться на цьому. Те, що у нас буде певний проміжок часу – можливо, великий. Напружена ситуація на кордонах після цього? Буде. Але фактично війна завершиться», – сказав Буданов.

Він уточнив, що це станеться навіть за цього ж військово-політичного керівництва в Росії. Втім, будуть спроби «щось зробити знову».

«Це нормально. Це абсолютно нормально. Росія хоче нас знищити, ми не хочемо, щоб нас знищували. У нас не сходяться, як то кажуть, забаганки, розумієте? Тому цей конфлікт перманентно буде з'являтись, затихати, знову з'являтись і так далі. Подивіться на нашу історію. Ми з Російською Федерацією, Російською імперією, Московським царством і тому подібне все життя то миримося, то воюємо. Ми не зможемо змінити хід історії в майбутньому», – сказав Буданов.

Очільник розвідки зазначив, що не коментуватиме те, чи доцільно починати переговори з окупантами.

«Не до мене абсолютно питання. Тому вибачте, і відповідати на нього не бачу сенсу», – зазначив Буданов, зазначивши, що нічого не радить президенту Володимиру Зеленському щодо цього.

Також Буданов заявив, що ситуація на фронті в Україні може погіршитися у найближчі місяці, втім армагедону не буде.

Триває 789-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень. 

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 7 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 5 ударних дронів було знищено.

Теги: Кирило Буданов війна

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