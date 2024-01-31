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Мирослав Гай Блогер

Ми маємо йти в бік Ізраїля, де службу проходять всі

glavcom.ua
Україна змушена боротись за власне майбутнє
фото: ЗСУ

«Осучаснення строкової служби, підвищення її ефективності, принесе користь»

Відмова від строкової служби під час війни – це помилка або злочин.

Я спілкувався з багатьма фахівцями, зокрема іноземними, на цю тему. Більшість країн Європи які знищили строкову службу і тепер після нашої війни намагаються її поновити – не можуть це зробити.

Одного разу в мене була приватна зустріч з представником МО Німеччини (2019) і він дослівно мені сказав – ми вже чотири роки не можемо поновити строкову службу, бо потрібно міняти законодавство, а головне, що вся інфраструктура знищенна: облік, медичні комісії, система підготовки, а найважливіше персонал – люди, які вміють це все робити пішли і не повернуться.

От осучаснення строкової служби, підвищення її ефективності, принесло б користь. Ми маємо іти в бік Ізраїля, де службу проходять всі.

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Джерело
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Теги: мобілізація армія ЗСУ

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Мирослав Гай

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