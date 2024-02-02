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Зеленська назвала основну причину, чому біженці не можуть повернутися

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Зеленська назвала основну причину, чому біженці не можуть повернутися
Перша леді наголосила, що життю українців в будь-якій частині країни загрожує небезпека
фото: Олена Зеленська/Facebook

«Це неправильно – силити людей повертатися, коли їм нема куди повернутися»

Більшість вимушених переселенців не мають куди повернутися, а життю українців в будь-якій частині країни загрожує небезпека. Про це сказала перша леді Олена Зеленська в коментарі «Радіо Свобода» в Ризі, де триває міжнародна конференція, присвячена поверненню українських дітей з депортації.

«Це неправильно – силити людей повертатися, коли їм нема куди повернутися. Давайте будемо чесними. Більшість наших вимушених переселенців не може повернутися додому, тому що їхній дім знищено. Тому я впевнена, що демократичні країни не будуть робити різких рухів. Це наші партнери, це країни, які нас підтримують. І я думаю, що не треба хвилюватися через те, що будуть якісь недружні для України дії», – наголосила вона.

Зеленська додала, що «дуже складно чути, що хтось втомився» в той час, я в України триває війна і життя людини може обірватися в будь-який момент.

«Це ганебно, насправді. Уявіть, друзі, як втомилися ми. Втомилися від війни, не перебуваючи в безпеці, знаючи, що кожного дня твоє життя може обірватися. Насправді, це так. Тому що сьогодні вночі, наприклад, знову Харківщина – авіаційна бомба знищила лікарню. І так може бути в будь-якому населеному пункті України», – сказала вона.

Дружина президента також побажала, аби всі українські жінки, які виїхали з дітьми з міркувань безпеки, мали змогу повернутися. Зеленська зауважила, що для цього потрібен «мир, спокій, відновлення», щоб людям було куди повернутися і вони не хвилювалися за своїх дітей.

Нагадаємо, у список з 25 найвпливовіших жінок світу 2023 року за версією видання Financial Times увійшла перша леді України Олена Зеленська. У список найвпливовіших жінок її додала прем’єрка Естонії Кая Каллас. У своєму коментарі вона зазначила, що її найбільше в Зеленській захоплює чесність.

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Теги: біженці Олена Зеленська війна перша леді

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