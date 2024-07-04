Захід посилив тиск на Raiffeisen Bank через роботу в Росії

Вашингтон має право штрафувати банки, які порушують санкції, або від'єднати їх від доларової фінансової системи

Тиск на Raiffeisen Bank з метою послаблення його зв'язків з Росією зростає, як з боку США, так і з боку Європейського Центробанку. Про це повідомляє Reuters.

Райффайзен, як і Австрія, перебувають на передовій глобальних зусиль Сполучених Штатів, спрямованих на ізоляцію Росії посиленням санкцій проти банківської діяльності та перекриттям доступу до західних товарів.

Агентство Reuters поспілкувалося з більш ніж десятком осіб, включаючи високопосадовців, які брали участь у переговорах з регулюючими органами США, Австрії та Європи, а також із джерелами, які безпосередньо знайомі зі стратегією банку.

Розмови свідчать, що компанія, як і раніше, перебуває під безпосереднім міжнародним тиском, який вимагає піти з Росії. І це попри припинення операції з купівлі частки в австрійській будівельній компанії Strabag, яка належала російському олігарху Олегу Дерипасці.

Агентство наголошує, загрозу Вашингтона покарати Raiffeisen не було відкликано, і він продовжує уважно стежити за банком, його відносинами з Росією та будь-якими потенційними порушеннями санкцій.

Зокрема, Вашингтон має право штрафувати банки, які порушують санкції, або від'єднати їх від доларової фінансової системи. Раніше, це вдарило по французькому банку BNP Paribas, коли у 2014 році було введено штраф у розмірі $9 млрд за порушення санкцій США щодо Судану, Ірану та Куби.

Загроза Міністерства фінансів США вибити ґрунт з-під ніг Raiffeisen продовжує викликати глибокий неспокій у його керівництва. Такий крок буде «фатальним», частково тому, що великі корпорації, які використовують його для міжнародних платежів, підуть.

Як зазначає видання, влада США усвідомлює, які катастрофічні наслідки такий крок може мати для Raiffeisen, а також наскільки він може вплинути на фінансову систему в цілому, і діють обережно. Саме тому Вашингтон хотів би, щоб європейські регулятори змусили банк послабити зв'язки з Росією, заявили два джерела, які безпосередньо знайомі з процесом.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії.

Як повідомлялося, Сполучені Штати пригрозили ввести санкції проти найбільшого банку Австрії Raiffeisen Bank International через продовження роботи у Росії. Міністерство фінансів США попередило австрійський Raiffeisen Bank, що він ризикує «бути відрізаним від фінансової системи США», якщо допомагатиме фінансувати російську армію.

До слова, влада США посилює тиск на Raiffeisen Bank – останній великий іноземний банк, який продовжує працювати в Росії та забезпечує половину всіх зовнішніх платежів російської економіки.

Також австрійський Raiffeisen Bank International у листопаді минулого року заявив, що не збирається виходити з Російської Федерації. Про це розповів генеральний директор банку Йоганн Штробль. За його словами, перш ніж ухвалити рішення про відокремлення російської дочки, потрібно вичерпати всі можливості її продажу.

Раніше стало відомо, що громадяни РФ з 10 червня не зможуть робити платежі в доларах через російський підрозділ банку Raiffeisen Bank. Обмеження виникли через зміни вимог банків-кореспондентів, які здійснюють перекази.