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Атака на багатоповерхівку 8 липня. Після скандалу київська влада пообіцяла житло постраждалим

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Атака на багатоповерхівку 8 липня. Після скандалу київська влада пообіцяла житло постраждалим
Власники квартир, що не зазнали пошкоджень будівельних конструкцій, можуть отримати компенсації від держави до 350 тис. грн за програмою «єВідновлення»
фото: КМДА

КМДА відреагувала на прохання мешканці зруйнованого будинку, які залишилися просто неба

У Києві мешканців зруйнованого будинку внаслідок атаки 8 липня тимчасово розмістять у квартирах, що розташовані на балансі КП «Фінансова компанія «Житло-інвест». Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

«Також триває підготовка до проведення інструментального обстеження, за підсумками якого можна буде розпочати проєктування, відбудову зруйнованої частини та капітальний ремонт частини будинку, що отримала критичні ушкодження», – йдеться у повідомленні.

Атака на багатоповерхівку 8 липня. Після скандалу київська влада пообіцяла житло постраждалим фото 1
фото: КМДА

КМДА зазначає, що власники квартир, що не зазнали пошкоджень будівельних конструкцій, можуть отримати компенсації від держави до 350 тис. грн за програмою «єВідновлення».

Атака на багатоповерхівку 8 липня. Після скандалу київська влада пообіцяла житло постраждалим фото 2
фото: КМДА

Детальніше про те, як отримати компенсацію, за посиланням.

Нагадаємо, що раніше мешканці зруйнованого будинку внаслідок атаки 8 липня перебували просто неба та просили владу швидше реагувати на ситуацію. Голова Асоціації ОСББ та ЖБК Шевченківського району столиці Тетяна Дар'їна зазначала: «Ми бомжі», – кажуть мешканці вул. В. Сальського 19. У розпачі, знервовані та зневірені, на руїнах власного будинку, не маючи даху над головою та втрачаючи віру в обіцянки, співвласники будинку який було зруйновано унаслідок ракетного обстрілу просять владу швидше реагувати на ситуацію».

Як повідомлялося, у житловому будинку в Шевченківському районі Києва завершилися пошуково-рятувальні роботи після російської атаки 8 липня. Деблоковано тіло дівчини 2006 року народження. Раніше повідомлялося про 11 загиблих в будинку в Шевченківському районі Києва.

Теги: росія окупанти Київ війна Україна будинок квартира ракета російська ракета

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