МАГАТЕ визнало Росію винною в ударі по «Охматдиту»

Рада керуючих схвалила відповідну резолюцію на екстреному закритому засіданні після удару по дитячій лікарні

Рада керуючих МАГАТЕ засудила ракетний удар 8 липня по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, поклавши відповідальність за нього на Росію. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, Рада керуючих схвалила відповідну резолюцію на екстреному закритому засіданні, яке відбулось 12 липня на прохання України. В документі сказано, що МАГАТЕ найрішучіше засуджує зрив технічної допомоги Україні, спричинений нещодавнім військовим ударом Російської Федерації по дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит».

Рада також підтримала продовження зусиль МАГАТЕ з технічного співробітництва з Україною, включаючи надання подальшої допомоги «Охматдиту» та іншим подібним закладам, щоб забезпечити безперервність надання медичних послуг і посилити заходи радіаційної безпеки та захисту.

Крім того, закликала країни-учасниці до політичної та фінансової підтримки України, зокрема шляхом надання необхідного обладнання, пов'язаного з ядерною безпекою та захистом.

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала масованих ударів по Києву, Дніпру, Краматорську, Кривому Рогу, Слов'янську. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Згодом стало відомо, що Україна звернулась до МАГАТЕ із закликом скликати екстрене засідання через атаку Росії на «Охматдит» 8 липня.

Раніше повідомлялося, що СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

До слова, в Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.