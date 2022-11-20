Генштаб пояснив, чому в Україні так часто оголошують повітряну тривогу

Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет «Кинжал»

Російські літаки майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі Білорусі

Білорусь і надалі надає Росії інфраструктуру, територію та повітряний простір для ведення війни проти України. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 20 листопада.

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Літаки повітряно-космічних сил РФ майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі Білорусі. Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет «Кинжал», що здатні вражати об’єкти на всій території України. Саме через це так часто оголошують повітряну тривогу у всіх областях нашої держави, пояснили в Генштабі.

Крім того, у прикордонних районах Брянської та Курської областей окупанти продовжують утримувати окремі підрозділи своїх військ.

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Нагадаємо, російські загарбники намагаються посилити позиції на окупованих територіях після відступу з Херсона. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики припускають, що Росія також залучить додаткові сили в найближчі тижні, враховуючи, що мобілізовані підрозділи російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії завершили навчання в Брестській області Білорусі.

Також у Брестській області Білорусі частково завершилися військові навчання підрозділів мобілізованих солдатів російської армії.