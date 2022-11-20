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Рашисти готують теракт на білоруській атомній станції – розвідка

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти готують теракт на білоруській атомній станції – розвідка
Російські спецслужби планують провокації, щоб втягнути білорусів у війну 
фото з відкритих джерел

Вороги хочуть звинуватити Україну і НАТО

Російські спецслужби планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на АЕС «Островець». Звинуватити у терактах планують громадян України та країн НАТО. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Відомо, що найближчим часом на території Білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних «інцидентів», – території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема Гродненської та Брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція «Островець», – сказано у повідомленні. 

Українська розвідка повідомляє, що розробкою та реалізацією «проєкту» займаються спецслужби РФ. При чому білоруський КДБ (Комітет державної безпеки) просто поставлений до відома. 
Зазначається, що відповідальними за теракти хочуть призначити громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягатися у білоруську військову форму.

За даними ГУР, підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонників вже приведені у стан підвищеної бойової готовності.

Розробники «проєкту» вважають, що все це має прискорити втягування білоруської армії у війну проти України і створити необхідну для Кремля суспільну думку серед білорусів. 

Додамо, що АЕС «Островець» побудовано режимом Олександра Лукашенка у 2020 році за російським проєктом і за російські гроші. Міжнародні експерти зазначають, що будівництво відбулось з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на білоруській атомній електростанції «Островець» та висловив глибоке занепокоєння у зв’язку початком її комерційної експлуатації. 

Одразу після запуску в роботу на станції відбулось кілька серйозних аварій, які супроводжувались вибухами обладнання. 

Нагадаємо, за даними української розвідки, 75% росіян підтримують агресію Російської Федерації проти України. Такі показники є результатом кремлівської пропаганди. 

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Теги: Білорусь теракт розвідка парламент гроші будівництво

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