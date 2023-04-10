Україна готова до двосторонньої співпраці з Іраком – Зеленський

Зеленський та прем'єр Іраку також обговорили українську формулу миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом Шіа ас-Судані. Про це Зеленський написав у Twitter.

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Глава держави зазначив, що Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці з Іраком.

«Домовилися активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові», – написав він.

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Зеленський та прем'єр Іраку також обговорили українську формулу миру.

Нагадаємо, триває 411-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та п'ять ракетних ударів, чотири з яких – із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Також окупанти здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.