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Генштаб повідомив про бої під Авдіївкою, скільки атак ворога відбито

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генштаб повідомив про бої під Авдіївкою, скільки атак ворога відбито
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 18 атак ворога
фото: Генштаб Збройних сил України/Facebook

Протягом доби на фронті відбулося 81 бойове зіткнення

Триває 732-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 25 лютого.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ямне Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Мхи, Бучки, Михальчина Слобода Чернігівської області; Волфине, Попівка Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 5 атак в районі населеного пункту Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ, Північне та Залізне Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Курдюмівка, Кліщіївка, Нью-Йорк та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районі населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Нью-Йорк, Очеретине, Желанне, Бердичі, Ласточкине, Яснобродівка,  Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Очеретине, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито понад 10 атак противника в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Парасковіївка, Новомихайлівка та Володимирівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка.

На Новопавлівському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Пречистівка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі Роботиного та 1 атаку в районі Гуляйпільського Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Оріхів, Мала Токмачка,  Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Мала Токмачка та Роботине Запорізької  області.

У зоні відповідальності ОСУВ «Одеса», на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 4 спроби штурму позицій наших військ.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів серед них Новотягинка, Тягинка, Кринки, Іванівка, Токарівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 позиції артилерії  противника.

Напередодні моніторингова платформа DeepState заявила, що війська РФ окупували Ласточкине

Український військовий 24 окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов казав, що Сили оборони вийшли з Ласточкиного для уникнення перекриття логічних шляхів та збереження особового складу.

Теги: Костянтинівка авіація Одеса Миколаїв ворог Генштаб Айдар військові танки втрати росіяни

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