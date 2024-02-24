Розстріл українських полонених в Авдіївці. Лубінець розкрив подробиці

Росіяни повинні були взяти в полон поранених українських бійців, надати їм допомогу

Україна постійно стикається з тим, що РФ порушує домовленості та норми гуманітарного права

Україна мала домовленості з Росією щодо поранених військових, яких не змогли евакуювати з Авдіївки. Але росіяни цинічно порушили ці домовленості. Про це розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець у ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами омбудсмена, росіяни повинні були взяти в полон поранених українських бійців, надати їм допомогу, а потім повернути в рамках обміну полоненими.

«У нас була можливість комунікувати з російською стороною. Ми попередньо домовилися, що поранених українських військових офіційно візьмуть в полон, нададуть їм допомогу, а потім повернуть через процедуру обміну. На жаль, російська сторона вкотре показала, що будь-які домовленості можуть не виконуватися», – пояснив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як наголосив Лубінець, Україна постійно стикається з тим, що РФ порушує домовленості та норми гуманітарного права.

«Ми не знаємо, що з цим робити», – додав омбудсмен.

Раніше стало відомо, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

Згодом ЗСУ почали перевірку обставин загибелі українських полонених під час виходу з Авдіївки.