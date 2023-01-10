Генштаб повідомив про проблеми росіян у Бердянську

Окупанти за останній тиждень облаштували ще три військові шпиталі у Бердяньску

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області окупанти зазначають значних втрат, лікарні переповнені пораненими російськими загарбниками. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведені.

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Зокрема зазначається, що російські окупанти за останній тиждень облаштували ще три військові шпиталі у Бердяньску. «За наявною інформацією, лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими...», – зазначили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що російським загарбникам, які дислокуються в тимчасово окупованому Бердянську, за можливості дозволили пересуватись у цивільній формі аби зайвий раз не наражати особовий склад на небезпеку. Причиною є нещодавні вбивства трьох мобілізованих російських солдат у Бердянську. Наразі вони офіційно вважаються зниклими безвісти, аби не сіяти панічні настрої серед особового складу.

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Нагадаємо, триває 321 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Для підтримання наступу та поповнення втрат в живій силі противник продовжує здійснювати заходи з мобілізації.