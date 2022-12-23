Окупанти зазнали значних втрат в Бердянську – Генштаб
Загарбники облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку
Українські захисники продовжують знищувати ворога у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Ворог вдається до різних засобів, аби повністю не втратити особовий склад. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.
Так, загарбники облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку в окупованому Бердянську.
«В зв’язку зі значними втратами, окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області. Крім того, кілька туристичних баз в зазначеному населеному пункті використовується для розміщення військовослужбовців окупаційних військ», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські захисники від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 100 тис.окупантів. За минулу добу ЗСУ знищили 660 загарбників та п'ять безпіотників.
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