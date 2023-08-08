Розвідники тестують новий український безпілотник на фронті

Безпілотник здатен працювати на дальності до 50 км

Безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки та виконаний з відносно недорогих матеріалів

Після тилових випробувань новий український безпілотник SpyGun передали для тестування у зону бойових дій. Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України.

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Безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати і для коригування вогню, пояснюють у ГУР.

БПЛА створили українські інженери й проектувальники за ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, а нині військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського.

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Комплекс складається з двох безпілотних літальних апаратів та наземної станції управління. Завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 кілометрів.

Безпілотник SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють пленерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора.

Час польоту без посадки – 120-160 хв.

Максимальна висота польоту – 1500 м.

Робоча висота – 500-600 м.

Швидкість – 90 км/год.

Камери – курсова онлайн та GoPro.

Запис фото та відео здійснюється на бортовий носій.

БПЛА SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає «Шпигуну» непомітності в небі під час роботи, зазначають у ГУР.

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Нагадаємо, що український дрон із дальністю ураження 1000 км пройшов успішне застосування. Вага бойової частини безпілотника –75 кг.