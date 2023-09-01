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У Москві переполох: стала відома причина закриття аеропортів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Москві переполох: стала відома причина закриття аеропортів
Мер Москви звітував про ліквідацію безпілотника
фото ілюстративне

Два московських аеропорти тимчасово не працюють

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сьогодні на світанку на околиці Москви нібито було збито черговий безпілотник.

«Силами ППО поруч із Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви. Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події», – повідомив Собянін.

Як повідомлялося, вранці у московських аеропортах «Внуково» та «Домодєдово» було оголошено план «Килим». Усього було затримано 38 рейсів, 23 рейси скасували.

План «Килим» вводиться при виявленні в небі невідомих і небажаних літаючих об'єктів. Після його оголошення в небі може перебувати лише військова та пошуково-рятувальна авіація.

Нагадаємо, уночі 28 серпня український безпілотник атакував Москву, але його нібито було збито.

Безпілотник було нібито збито за 5 кілометрів від гелікоптерного заводу в Люберцях.

У ніч на 30 серпня всі аеропорти Москви не працювали. Також повітряний простір було закрито над аеропортами Тульської, Ліпецької, Орловської і Калузької областей РФ.

У ніч 30 серпня по Росії було завдано до п'яти окремих ударів дронами-камікадзе, що стало найбільшою атакою на Росію з початку війни

Теги: Москва безпілотник вибух війна

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