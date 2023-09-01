У Москві переполох: стала відома причина закриття аеропортів

Два московських аеропорти тимчасово не працюють

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сьогодні на світанку на околиці Москви нібито було збито черговий безпілотник.

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«Силами ППО поруч із Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви. Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події», – повідомив Собянін.

Як повідомлялося, вранці у московських аеропортах «Внуково» та «Домодєдово» було оголошено план «Килим». Усього було затримано 38 рейсів, 23 рейси скасували.

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План «Килим» вводиться при виявленні в небі невідомих і небажаних літаючих об'єктів. Після його оголошення в небі може перебувати лише військова та пошуково-рятувальна авіація.

Нагадаємо, уночі 28 серпня український безпілотник атакував Москву, але його нібито було збито.

Безпілотник було нібито збито за 5 кілометрів від гелікоптерного заводу в Люберцях.

У ніч на 30 серпня всі аеропорти Москви не працювали. Також повітряний простір було закрито над аеропортами Тульської, Ліпецької, Орловської і Калузької областей РФ.

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У ніч 30 серпня по Росії було завдано до п'яти окремих ударів дронами-камікадзе, що стало найбільшою атакою на Росію з початку війни