Повітряні сили повідомили, чим РФ обстрілюватиме Україну восени

Росія вже розпочала виробляти дрони на своїй території

Росія для масових обстрілів України восени та взимку ймовірно буде більше використовувати дешеві «Шахеди». Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю «Суспільному».

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«Я думаю, вони будуть намагатися поцілити всюди. Питання у тому, чи вистачить їм засобів», – зазначив він.

Ігнат припускає, що росіяни можуть у своїх атаках більше використовувати дрони-камікадзе, тому що виробляти «Шахеди» швидше та дешевше. Він також нагадав, що Росія вже розпочала виробляти такі дрони на своїй території.

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При цьому речник не взявся оцінювати інтенсивність можливих обстрілів України у холодний період. Він зазначив, що на це впливають багато факторів, зокрема, і ситуацію усередині Росії.

Триває 553-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони Shahed-136/131. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.